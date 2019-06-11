Финансы
Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублейИзвестия вчера в 22:01
Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей. Об этом во вторник, 11 июня, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
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с чего всё началось
Банк России в конце мая сообщил, что видит риски образования "кредитной спирали", в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость – фактором дальнейшего роста кредитования.РИА Новостивчера в 20:50
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Обновлено вчера в 22:57
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Обновлено в 01:12
Авто
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В Госдуме выступили против ужесточения скоростного режима
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Шоу-бизнес
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Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.
Обновлено вчера в 06:38
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
После голодовки сирот в Хабаровске возбуждено уголовное дело
По результатам прокурорской проверки застройщик подал документы на прохождение государственной экспертизы для ввода дома в эксплуатацию, а в отношении чиновников минстроя края возбуждено уголовное дело в связи с превышением ими должностных полномочий.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Во вторник воздух в Москве прогреется до +30
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Авто
«АвтоВАЗ» ответил, почему не выпускает автомобили Lada на пропане
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Энергетика
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей от загрязнения сырья в трубопроводе «Дружба», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Гаджеты
Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
Генпрокуратура истребовала у полиции материалы дела Ивана Голунова
Издание пишет, что неизвестно, с какой именно целью истребованы материалы.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовым мигрантам делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
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Футбол
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По ходу минувшего сезона нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду просил руководство итальянского клуба приобрести Марсело, с которым много лет играл в Мадриде.
Обновлено в 01:45
Футбол
Хави: «Аршавин был в шаге от перехода в „Барселону“»
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави вспомнил, как в одно трансферное окно к сине-гранатовым чуть не присоединился бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Экономика
Россияне стали гораздо больше интересоваться недвижимостью на Кипре
Со стороны россиян спрос вырос сразу на 40 процентов.
Обновлено в 02:33
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Леди Гага ответила на обвинения в расставании Купера и Шейк
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Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес
Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.
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