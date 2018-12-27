Экономика

Средний размер ипотечного кредита вырос до рекордного
Московский Комсомолец
03:54

Средний размер ипотечного кредита по итогам 2018 года составил 2,3 млн рублей, сообщает НБКИ, пишет «РГ». Средний размер кредита вырос на 315 тысяч рублей.
Московский Комсомолец03:54

Подробнее о событии

НБКИ: средний ипотечный кредит вырос до максимума в ноябре

News.ru04:14

Средний размер ипотечного кредита вырос до рекордного

Московский Комсомолец03:54

Средний размер ипотечного кредита достиг 2,34 млн рублей в ноябре

Метагазета03:27

Средний размер ипотечного кредита достиг «рекордных» значений

Российская газета03:27

НБКИ: Средний размер ипотечного кредита в Москве снизился в ноябре на 1,6% - до 4,5 млн руб

Агентство Москва03:25

В Челябинской области за год средний размер выданных ипотечных кредитов вырос на 18,9%

Urbc.Ru04:19

НБКИ зафиксировало рекордные размеры ипотечных кредитов

Rambler News Service03:31
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Происшествия

В компании «Красное & Белое» завершились обыски

Обновлено в 03:01
Экономика

Минтруд опроверг сообщения СМИ о грядущих массовых увольнениях

Ситуация на рынке труда стабильная, резкого роста безработицы не ожидается, заявила пресс-служба Минтруда, отвечая на сообщения СМИ о том, что уже в ближайшее время могут быть уволены сотни тысяч россиян.
Обновлено в 04:59
Космос

Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту два спутника «Канопус-В»

Отмечается, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» был осуществлен 27 декабря в 05:07 мск со стартового комплекса космодрома «Восточный» в Амурской области.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Марат Башаров избил новую супругу

Актер и телеведущий Марат Башаров жестоко избил свою новую супругу Елизавету Башарову.
Обновлено в 03:31
Общество

Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году

Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Политика

Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским

Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Хабаровске мужчина взорвал гранату на торговой базе

В Хабаровске мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы, в результате один человек погиб и трое пострадали.
Обновлено в 03:35
Экономика

Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России

В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Политика

Украинский эксперт Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»

В Евросоюзе «заметили» деятельность экстремистского сайта после того, как в базе данных появился немецкий политик Герхард Шредер.
Обновлено в 03:13
Общество

В МВД назвали Сибирь основным рынком сбыта поддельного алкоголя

Сибирь является для мошенников основным рынком сбыта поддельного алкоголя, сообщил заместитель начальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергей Смирнов.
Обновлено в 04:27
Общество

МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

Министерство внутренних дел предложило отказаться от необходимости продлевать вид на жительство для иностранцев каждые пять лет.
Обновлено в 03:42
Общество

Американец впервые в истории в одиночку пересек Антарктиду на лыжах

Житель Портленда Колин О'Брейди впервые в истории в одиночку пересек Антарктиду на лыжах - на путешествие, до сих пор считавшееся невозможным, у него ушло 54 дня, сообщает в четверг информагентство Associated Press.
Обновлено в 02:34
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 4%

Обновлено вчера в 11:37
Культура

Телеканал «Пятница» прокомментировал закрытие шоу «Орел и решка»

Информация о закрытии трэвел-шоу «Орел и решка» не соотвествует действительности, заявила представитель телеканала «Пятница» Наталья Абрамочкина.
Обновлено в 04:11
Экономика

Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло

В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Политика

Австрийский журналист рассказал о страхе за свою жизнь на Украине

Австрийский журналист и репортер Кристиан Вершюц, который работает на украинской территории, рассказал, что опасается за свою жизнь.
Обновлено в 00:38
Футбол

Федерация футбола Татарстана выдвинула Дюкова на пост президента РФС

Сегодня в Казани состоялось заседание Федерации футбола Татарстана, на котором было принято решение о выдвижении Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза, сообщает Спорт Бизнес Online.
Обновлено в 03:29
Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта россиян

Министерство внутренних дел выступило с предложением внести изменения в оформление общегражданских паспортов россиян.
Обновлено вчера в 11:06
Политика

ВЦИОМ: россияне больше всего доверяют силовикам и РПЦ

Среди государственных и общественных институтов россияне наиболее одобряют работу армии, РПЦ и правоохранительных органов, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:30
Происшествия

СМИ назвали виновника инцидента с самолетом Меркель

Обновлено в 02:19
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве таксиста.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак

Американский лидер Дональд Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак.
Обновлено вчера в 14:41
Политика

Мальчик, мечтавший пожать руку Путину, побывал на экскурсии в Кремле

Обновлено в 03:42
Финансы

Греф ожидает роста ставок по ипотеке в России

Российские банки в текущих условиях будут вынуждены несколько поднять ипотечные ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 03:32
Футбол

Промес может вернуться в «Спартак» на правах аренды

Полузащитник испанской "Севильи" Квинси Промес в ближайшее время может вернуться в столичный "Спартак".
Обновлено в 02:42
Кино

Скончался актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев

Российский актер Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари.
Обновлено в 00:15
Политика

Порошенко получил дивиденды от Roshen впервые за три года

Трастовый управляющий принял решение перечислить дивиденды Порошенко впервые за три года, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в а дминистрации президента Украины.
Обновлено в 04:48
Кино

Forbes назвал самых переоцененных актеров и актрис

Обновлено в 03:11
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье»

В Роскачестве напомнили о результатах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и рассказали, как их правильно выбрать.
Обновлено в 00:00
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