Экономика
Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%ТАСС 05:33
Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
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Специалисты зафиксировали резкий рост среднего размера ипотечного кредита у заемщиков старше 65 лет - показатель увеличился на 38,4%. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) за первый квартал 2019 года, опубликованном на официальном сайте организации.Российская газета05:35
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