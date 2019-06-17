Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%ТАСС 05:33

с чего всё началось

Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.

Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%

Авто Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-сутпенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.

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Происшествия Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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