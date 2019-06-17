Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%ТАСС 05:33

с чего всё началось

Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.

Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%

Игры На каком компьютере запускали геймплейное демо Cyberpunk 2077 на E3 2019 Сама игра выйдет 16 апреля 2020 года на PS4, Xbox One и PC.

Общество В России введут маркировку продуктов питания «Светофор» Отмечается, что ГОСТ на маркировку продуктов питания по типу «Светофор» будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Авто Mitsubishi сертифицировал в России семиместный Outlander Напомним, что Mitsubishi Outlander представлен в России только в пятиместном варианте, который обновился в прошлом году.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Энергетика В регионах России резко подорожал бензин По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Общество Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.

Общество Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.

Политика Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.

Политика Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.

Экономика В России возобновился рост числа банкротств компаний Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Происшествия В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.

Политика The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Иран пригрозил новым отходом от условий ядерной сделки В начале мая Иран уведомил Россию, Китай, Германию и Великобританию о том, что страна перестанет исполнять отдельные обязанности в рамках ядерной сделки: по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Армия и оружие Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс» Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».

Экономика СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК.

Происшествия В Петербурге пытались поджечь католический храм Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утром в понедельник, 17 июня, в полицию поступило сообщение о том, что женщина пытается поджечь дверь храма.

Общество При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов» В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.

Политика Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Происшествия Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.

Здоровье Названа смертельная опасность кондиционеров для человека Как уверяют специалисты, внутри кондиционера размножаются вирусы, которыми эта техника может заразить человека.

Происшествия Суд оставил под арестом министра лесного комплекса Иркутской области Иркутский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение Кировского районного суда Иркутска об аресте министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.

Технологии Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).

Шоу-бизнес Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.