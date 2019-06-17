Экономика
Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%ТАСС 05:33
Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
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В Сети опубликовали видео, на котором автомобиль Lada Vesta сдает назад, проезжая дорожные фишки, и при попытке совершить резкий разворот на 180 градусов переворачивается.
Обновлено в 05:57
Происшествия
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В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
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Экономика
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Происшествия
Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии
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