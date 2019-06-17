Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%ТАСС вчера в 05:33

с чего всё началось

Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.

Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%

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Шоу-бизнес Сестра Бари Алибасова обвинила Шукшиных в его отравлении Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что к отравлению ее брата причастна семья Шукшиных.

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Экономика Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.

Происшествия В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.

Общество Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.

Здоровье Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.

Происшествия Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Происшествия В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь» Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.

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Гаджеты Xiaomi тестирует новые функции в MIUI Launcher Функция Shortcuts при длительном нажатии на значок приложения позволяет запустить набор быстрых действий.

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Общество Путин ввел штраф за разведение костров Закон запретит посещение лесов в таких случаях, тем более категорически будет запрещено разводить костры, тем самым нарушая правила безопасности.

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Политика Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.