Экономика
В ноябре 2018 года средний размер ипотечного кредита достиг "рекордных" 2,34 миллионов рублей, что на 15,5 процента больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные НБКИ. Размер кредита в сравнении с прошлым годом вырос на 315,3 тысяч рублей.
Российская газета03:27
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НБКИ сообщило о росте среднего размера ипотечного кредита до рекордных показателей
Rambler News Service03:31
Должники «Мосэнергосбыта» попадут в базу «Национального бюро кредитных историй»
Мой район (г. Москва)00:41
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Финансы
Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов
Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло
В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России
В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Нелегальная торговля алкоголем в интернете за год выросла на 23%
Как пояснял РБК президент АКИТ Артем Соколова, отсутствие возможности легализовать торговлю через интернет способствует росту теневого рынка, а принятие законопроекта, легализующего торговлю алкоголем через интернет, переведет в легальную зону около 90% теневого рынка, объем которого составляет 2,9 млрд руб.
Обновлено в 03:03
Финансы
Греф не исключает рост ставок банков в начале 2019 года
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в начале 2019 года возможен рост кредитных и депозитных ставок, «как реакция на предпринятые уже меры регулирования Центробанков».
Обновлено в 03:31
Экономика
Минтруд опроверг данные о «массовых увольнениях» в 2019 году
Сообщения СМИ о предстоящих «массовых увольнениях» по стране не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 03:33
Экономика
Компании из России могут заняться железными дорогами Таиланда
Обновлено в 02:36
Экономика
Дальнему Востоку добавили капитала
«ВЭБ.РФ» как единственный акционер фонда увеличил уставный капитал ФРДВ на 10,6 млрд руб.— за счет средств субсидии из госбюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, говорится в сообщении фонда.
Обновлено вчера в 11:54
Экономика
РБК: РЖД планируют инвестировать в строительство морского порта Тамань
РЖД планируют выступить якорным инвестором сухогрузного морского порта Тамань в Краснодарском крае, получив долю в управляющей компании проекта "РМП-Тамань", сообщает газета РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:50
Экономика
«Ъ»: глава Sberbank CIB Игорь Буланцев перейдет на работу в «Уралхим»
Глава Sberbank CIB Игорь Буланцев с 15 января может перейти в "Уралхим" на позицию финансового директора.
Обновлено в 01:44
Экономика
Коренные народы оставили без денег от государства
В программах господдержки не участвует около 80 процентов организаций коренных малочисленных народов, что свидетельствует о том, что институты гражданского общества мало участвуют в партнерских отношениях с государством.
Обновлено в 02:39
Энергетика
Сечин рассказал о ценах на бензин в 2019 году
Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин оценил перспективы роста цен на бензин в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:04
Экономика
Центробанк назначил омбудсмена по страховым спорам
Совет директоров Центробанка принял решение назначить Виктора Климова финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования.
Обновлено вчера в 06:29
Экономика
«Мегафон» выйдет из капитала поставщика ИТ-решений «Форпост»
Совет директоров "Мегафона" одобрил выход из капитала компании "Форпост", которая занимается поставкой комплексных ИТ-решений и системной интеграции.
Обновлено в 03:13
Экономика
В 2019-2020 гг. рост прибыли банков прекратит опережать рост экономики - Греф
Период темпов роста прибыли российских банков, опережающих экономику, закончится в 2019-2020 годах, считает глава Сбербанка России Герман Греф.
Обновлено в 02:12