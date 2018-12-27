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Финансы Финансы Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.

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Экономика Экономика Нелегальная торговля алкоголем в интернете за год выросла на 23% Как пояснял РБК президент АКИТ Артем Соколова, отсутствие возможности легализовать торговлю через интернет способствует росту теневого рынка, а принятие законопроекта, легализующего торговлю алкоголем через интернет, переведет в легальную зону около 90% теневого рынка, объем которого составляет 2,9 млрд руб.

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