Экономика

Средний размер ипотечного кредита достиг «рекордных» значений
Российская газета
03:27

В ноябре 2018 года средний размер ипотечного кредита достиг "рекордных" 2,34 миллионов рублей, что на 15,5 процента больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные НБКИ. Размер кредита в сравнении с прошлым годом вырос на 315,3 тысяч рублей.
Российская газета03:27

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Средний размер ипотечного кредита на Кубани составил 1,99 млн рублей

Коммерсантъ Краснодар03:32

НБКИ сообщило о росте среднего размера ипотечного кредита до рекордных показателей

Rambler News Service03:31

Средний размер ипотечного кредита достиг «рекордных» значений

Российская газета03:27

НБКИ: Средний размер ипотечного кредита в Москве снизился в ноябре на 1,6% - до 4,5 млн руб

Агентство Москва03:25

Средний размер ипотечного кредита достиг 2,34 млн рублей в ноябре

Метагазета03:27

Должники «Мосэнергосбыта» попадут в базу «Национального бюро кредитных историй»

Мой район (г. Москва)00:41
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Финансы

Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов

Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика

Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло

В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Экономика

Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России

В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Экономика

Нелегальная торговля алкоголем в интернете за год выросла на 23%

Как пояснял РБК президент АКИТ Артем Соколова, отсутствие возможности легализовать торговлю через интернет способствует росту теневого рынка, а принятие законопроекта, легализующего торговлю алкоголем через интернет, переведет в легальную зону около 90% теневого рынка, объем которого составляет 2,9 млрд руб.
Обновлено в 03:03
Финансы

Греф не исключает рост ставок банков в начале 2019 года

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в начале 2019 года возможен рост кредитных и депозитных ставок, «как реакция на предпринятые уже меры регулирования Центробанков».
Обновлено в 03:31
Экономика

Минтруд опроверг данные о «массовых увольнениях» в 2019 году

Сообщения СМИ о предстоящих «массовых увольнениях» по стране не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 03:33
Экономика

Компании из России могут заняться железными дорогами Таиланда

Обновлено в 02:36
Экономика

Дальнему Востоку добавили капитала

«ВЭБ.РФ» как единственный акционер фонда увеличил уставный капитал ФРДВ на 10,6 млрд руб.— за счет средств субсидии из госбюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, говорится в сообщении фонда.
Обновлено вчера в 11:54
Экономика

РБК: РЖД планируют инвестировать в строительство морского порта Тамань

РЖД планируют выступить якорным инвестором сухогрузного морского порта Тамань в Краснодарском крае, получив долю в управляющей компании проекта "РМП-Тамань", сообщает газета РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:50
Экономика

«Ъ»: глава Sberbank CIB Игорь Буланцев перейдет на работу в «Уралхим»

Глава Sberbank CIB Игорь Буланцев с 15 января может перейти в "Уралхим" на позицию финансового директора.
Обновлено в 01:44
Экономика

Коренные народы оставили без денег от государства

В программах господдержки не участвует около 80 процентов организаций коренных малочисленных народов, что свидетельствует о том, что институты гражданского общества мало участвуют в партнерских отношениях с государством.
Обновлено в 02:39
Энергетика

Сечин рассказал о ценах на бензин в 2019 году

Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин оценил перспективы роста цен на бензин в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:04
Экономика

Центробанк назначил омбудсмена по страховым спорам

Совет директоров Центробанка принял решение назначить Виктора Климова финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования.
Обновлено вчера в 06:29
Экономика

«Мегафон» выйдет из капитала поставщика ИТ-решений «Форпост»

Совет директоров "Мегафона" одобрил выход из капитала компании "Форпост", которая занимается поставкой комплексных ИТ-решений и системной интеграции.
Обновлено в 03:13
Экономика

В 2019-2020 гг. рост прибыли банков прекратит опережать рост экономики - Греф

Период темпов роста прибыли российских банков, опережающих экономику, закончится в 2019-2020 годах, считает глава Сбербанка России Герман Греф.
Обновлено в 02:12
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