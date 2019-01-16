Рост среднего размера банковского вклада в России в 2018-м стал взрывным, показал консенсус-опрос 30 крупнейших кредитных организаций, проведенный «Известиями».

с чего всё началось

За последние два года средний размер банковского вклада в России вырос на 8% и составил более 682 тыс. рублей. При этом наибольший рост отмечался в прошлом году. К таким выводам пришли «Известия» после опроса банков, входящих в топ-30 кредитных организаций.

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