Финансы
Средний размер банковского вклада в России вырос на 8%
Средний размер банковского вклада в России вырос на 8%Известиявчера в 13:00
За последние два года средний размер банковского вклада в России вырос на 8% и составил более 682 тыс. рублей. При этом наибольший рост отмечался в прошлом году. К таким выводам пришли «Известия» после опроса банков, входящих в топ-30 кредитных организаций.
Известиявчера в 13:00
Оценить
с чего всё началось
Рост среднего размера банковского вклада в России в 2018-м стал взрывным, показал консенсус-опрос 30 крупнейших кредитных организаций, проведенный «Известиями».Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 02:39, Ашберн
Финансы
Банки нашли способ снизить выплаты по ипотеке с маткапиталом
Банкиры предложили решить проблему рефинансирования ипотечных кредитов, взятых при помощи маткапитала.
Обновлено в 02:22
Финансы
Доллар США и евро незначительно изменились на старте торгов среды
Доллар США и евро лишь слегка изменяются на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне нейтральной динамики нефтяных цен.
Обновлено в 02:33
Финансы
ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж
ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу.
Обновлено вчера в 09:08
Финансы
Банк «Восточный» по указанию ЦБ увеличит резервы на 20 млрд рублей
Разработан план-график по формированию дополнительных резервов в ближайшие 18 месяцев по согласованию с ЦБ в декабре 2018 г.
Обновлено в 02:10
Финансы
Силуанов рассказал о профиците бюджетов регионов РФ в 2018 году
Профицит региональных бюджетов РФ за прошедший год составил 505 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:21
Финансы
Драги: темпы роста экономики еврозоны оказались слабее ожиданий
По оценкам Драги, экспортные и другие показатели экономики еврозоны "демонстрируют все более низкие темпы роста".
Обновлено вчера в 14:12
Финансы
Сможет ли курс биткоина снова подняться до 20 тысяч долларов
Можно ожидать, что в ближайшей перспективе курс биткоина продолжит падение и может опуститься до 3 тысяч долларов (сейчас он стоит 3671 доллар), однако в перспективах года он может вновь подрасти до уровня 5 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
Минфин не планирует повышать купонные выплаты по ОФЗ в I квартале
Минфин надеется избежать повышения купонных выплат при размещении ОФЗ в первом квартале 2019 года, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.
Обновлено вчера в 06:42
Финансы
Покупка валюты на Украине выросла на 27,9%
В декабре 2018 года украинцы купили у банков на $110,1 млн больше наличной валюты, чем продали, что на 27,9% больше, чем в прошлом году Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Обновлено в 00:50
Финансы
Сбербанк запустил переводы на карты из кошелька WebMoney
Для перевода вам нужно знать номер телефона, к которому привязана карта.
Обновлено вчера в 02:51
Финансы
Какие факторы влияют на курс национальной валюты
Телеканал «Царьград» составил топ-5 факторов, которые влияют на курс, а также собрал мнения экспертов о том, сколько будет стоить национальная валюта в конце февраля.
Обновлено вчера в 05:31
Финансы
Италия за год отдала Евросоюзу на 4,4 млрд евро больше, чем получила
В 2017 году Италия перечислила в бюджет Евросоюза на 4,4 млрд евро больше, чем получила обратно из его фондов, передает Italia Oggi во вторник, 15 января, со ссылкой на данные официальной статистики ЕС.
Обновлено вчера в 10:25
Финансы
85% национального дохода России хранится в офшорах
В ходе выступления научный сотрудник Парижской школы экономики Филип Новокмет посетовал на то, что в текущей ситуации рост российского национального дохода на 40% более выгоден офшорам, чем России.
Обновлено вчера в 04:50
Финансы
Китай закрывает свой рынок для американских товаров
Импорт американских товаров в Китай в декабре 2018 года рухнул на 35,8%, и это при том, что в торговле между США и Китаем наблюдается ярко выраженная сезонность.
Обновлено 14 января в 09:47
Финансы
Начало налогового периода может частично сгладить эффект от выхода ЦБ на валютный рынок - Банк «Санкт-Петербург»
НДС, НДПИ, акцизы уплачиваются 25 января, налог на прибыль – 28 января, в совокупности налоговые платежи в этом месяце составят около 1,5 трлн руб.
Обновлено вчера в 05:05