Финансы
Средний курс евро со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,0471 рубФинмаркет вчера в 12:15
Последняя сделка была совершена по курсу 72,0375 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск.
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Мелкие магазины могут быть закрыты
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