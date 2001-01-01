Финансы

Средний курс евро со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,0471 рубФинмаркет вчера в 12:15

Последняя сделка была совершена по курсу 72,0375 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск.
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Средний курс доллара США со сроком расчетов «сегодня» по итогам торгов составил 64,444 руб

Финмаркет10:30
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Экономика

Мелкие магазины могут быть закрыты

Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Кино

В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея

В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
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Общество

В Петербурге выставили на продажу панно со станции «Проспект Славы»

Обновлено в 07:23
Технологии

Результаты голосования шоу «Голос. Дети» проверят сотрудники Интерпола

Обновлено вчера в 04:13
Политика

СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича

Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Государственной думы по делам СНГ.
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Энергетика

«Газпром» допустил задержку в строительстве «Северного потока-2»

Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности российского "Газпрома" Дмитрий Хандога заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" может быть построен позже намеченного срока.
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Шоу-бизнес

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Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Гаджеты

Дизайнер‐любитель представил свое видение iPhone Xl Slide

Дизайнер Hasan Kaymak создал альтернативный вариант iPhone Xl, на который ранее с критикой обрушились многие интернет-пользователи.
Обновлено в 11:35
Политика

Зеленского официально объявили избранным президентом Украины

Обновлено в 08:42
Происшествия

Игорь «Ты кому сигналишь, дядя?» Новоселов вышел на свободу

Обновлено в 04:40
Происшествия

В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек

Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Политика

МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Хоккей

Илья Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею

Нападающего "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука назначили капитаном сборной России по хоккею.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Крупный пожар под Пятигорском локализован

Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

Обновлено в 08:00
Происшествия

Административное здание загорелось в центре Москвы

Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе

Обновлено в 10:17
Футбол

Футболист Азмун объяснил свою результативность в «Зените»

Обновлено в 10:04
Политика

ЛДПР внесла законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан

Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании для чиновников вплоть до пяти лет лишения свободы за оскорбление граждан.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Экономика

«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР

«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Политика

В Вашингтоне пожелали мирной смены власти в Венесуэле

Обновлено в 11:08
Космос

Пользователи Сети составили трек‐лист для первого концерта на Марсе

Обновлено в 09:21
Наука

В США дрон впервые доставил донорскую почку для пересадки пациенту

Дрон впервые доставил донорскую почку для трансплантации пациенту.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Авто

Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus

В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
Обновлено в 01:02
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Общество

Саратовское общежитие оформили ко Дню Победы плакатом с нацистами

В Саратове в общежитии № 2 СГАУ имени Вавилова вывесили плакат ко Дню Победы, на котором запечатлены солдаты вермахта.
Обновлено в 09:45
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