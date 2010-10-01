Финансы
ФинмаркетСредний курс доллара США со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,5179 руб
Последняя сделка была совершена по курсу 66,765 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка
Владимир Путин обвинил Сбербанк в том, что он не идет навстречу пострадавшим от паводка в Иркутской области.
РБК 08:52
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод
Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
Вокруг ТВ 01:42
Экономика
ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты
«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
Известия 08:21
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
МедиаПоток вчера в 09:57
Футбол
Неймар на тренировке устроил стычку с одноклубником
Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.
Bookmaker-ratings.ru 04:54
Политика
Австралия заинтересовалась секретными доказательствами по делу МН17
Австралия высказала заинтересованность в рассмотрении новых доказательств детектива из Германии Йозефа Реша о крушении малайзийского «Боинга» MH17.
ФедералПресс 04:31
Происшествия
В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне
"Пожар был очень большой силы, и хотя противопожарные службы приехали достаточно быстро, три строения выжжены дотла, а все лошади, которые находились на конюшне, погибли", - рассказала Светлана.
РИА Новости 08:35
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Авто
Kia представила гибридные Kia XCeed и Ceed Sportswagon
Южнокорейская компания Kia представила новые Kia XCeed и Ceed Sportswagon (SW) с гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid).
Автоновости дня 06:05
Происшествия
В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона
В Мордовии мобильный телефон стал причиной гибели десятилетней девочки - школьница получила сильный удар током от аппарата, который заряжался от сети.
Российская газета 03:55
Общество
Смоленский губернатор уволил двух замов из-за угрозы срыва нацпроектов
Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил сразу двух своих заместителей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе обладминистрации в понедельник.
Интерфакс 06:24
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Озбилиз стал одноклубником Сычева
Бывший полузащитник «Спартака» и «Кубани» Араз Озбилиз перешел в «Пюник». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Матч ТВ 04:06
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Политика
Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК
Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
Происшествия
Грузовой поезд сошел с рельсов под Выборгом
В ночь на 2 сентября при отправлении сошел с рельсов грузовой поезд сообщением «Высоцк — Выборг», сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
МР7.ру 06:16
Экономика
AliExpress сделает пакетное предложение
В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
Коммерсантъ вчера в 19:12
Футбол
Мануэл Фернандеш подписал контракт с «Краснодаром»
РИА Новости 08:50
Общество
Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул
В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Оппозиция подала заявку на акцию протеста 14 сентября
Коммерсантъ 05:25
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
«Трансойл» отсудил у Антипинского НПЗ более 3 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал с Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 3,185 млрд руб. долга по иску компании «Трансойл» Геннадия Тимченко.
Коммерсантъ 05:54