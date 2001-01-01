Финансы
Средний курс доллара США со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,7595 рубФинмаркет вчера в 12:34
Последняя сделка была совершена по курсу 64,96 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:56, Ашберн
Экономика
«Яндекс.Деньги» запускает мультивалютный сервис с кешбэком
Сервис онлайн-платежей "Яндекс.Деньги" объявил о запуске услуги мультивалютных трансграничных платежей и переводов.
Обновлено в 04:42
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Армия и оружие
Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ спущена на воду в Петербурге
В Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" 28 марта на воду спустили первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка", предназначенную для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский".
Обновлено в 04:45
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Кино
Том Уэйтс и Игги Поп снимутся в новой картине Джима Джармуша
Обновлено в 03:53
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Спорт
Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
Обновлено в 04:32
Транспорт
Станция метро «Каховская» закрывается почти на два года
Как рассказали в департаменте строительства, "Каховская" закрывается для модернизации инфраструктуры станции и включения ее в состав Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Обновлено в 04:21
Здоровье
Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Политика
Володин назвал самый важный из принятых Госдумой в марте законов
Закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума является самым важной из принятых депутатами в марте инициатив, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
США подтвердили успешный пуск противоспутниковой ракеты Индии
Системы противоракетного предупреждения США зафиксировали запуск индийской ракеты, которая сбила один из спутников, рассказал замкомандующего Космическим командованием генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.
Обновлено в 01:31
Экономика
РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников
Более масштабные сокращения пройдут в «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал» — персонал трех компаний снизится с 2,5 тыс. до 800 человек.
Обновлено в 01:54
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Visa и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, рассказала гендиректор платежной системы в России Екатерина Петелина.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Футбол
Сборная России - в ответ УЕФА: «Рассчитываем попасть на Евро через группу, а не через конкурс»
Твиттер сборной России ответил на шутку УЕФА по поводу участия в чемпионате Европы-2020.
Обновлено в 04:21
Общество
Названа средняя зарплата башкирских врачей после скандала в роддоме
В Башкирии, где разгорелся скандал вокруг зарплат сотрудников роддома в Салавате, врачи могут заработать до 65 600 рублей.
Обновлено в 03:41
Общество
Минобрнауки предложило ИНИОНу отказаться от прав на сгоревшее здание
Права на библиотеку Начальник "Дирекции единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту" (ДЕЗ) министерства науки и высшего образования Герман Иванов предложил Институту научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) отказаться от прав застройщика на сгоревшее в 2015 году здание по адресу Нахимовский проспект, 51/21 на время реконструкции.
Обновлено в 04:42
Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой
Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.
Обновлено в 01:43
Кино
Попытку запрета фильма Лунгина прокомментировали в Минкульте
Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова прокомментировала инициативу сенатора Игоря Морозова, предложившего запретить фильм "Братство" режиссера Павла Лунгина о советских солдатах в Афганистане.
Обновлено вчера в 09:50
Экономика
Медведев одобрил комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь»
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Защита Абызова обжалует его арест
Защита экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова обжалует решение суда заключить его под арест по делу о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом заявил его адвокат Александр Аснис, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 13:21
Кино
Анджелина Джоли может сняться в фильме от Marvel
Голливудская дива планирует сыграть роль в кино от режиссера Хлоя Чжао Американская актриса, обладательница премии "Оскар", режиссер и сценарист Анджелина Джоли ведет переговоры о том, чтобы пополнить число актрис киновселенной Marvel, сообщает Regnum.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Названа потерпевшая сторона в деле Абызова
Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт» признано потерпевшей стороной по делу бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:32
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Кино
Тим Бертон лишил римейк «Дамбо» почти всех оригинальных песен
"Дамбо" выходит на российские экраны 28 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14