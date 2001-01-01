Финансы
Средний курс евро со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,6682 рубФинмаркет вчера в 12:15
Последняя сделка была совершена по курсу 72,655 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Обновлено в 07:30
Политика
За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и Чубайс
Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступили в качестве поручителей за экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 11:45
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Обновлено в 09:58
Политика
Помпео считает приоритетом бюджета США борьбу с влиянием России
«Приоритетом нынешнего бюджета является противостояние пагубному влиянию России в Европе, Евразии и Центральной Азии», — заключил Помпео.
Обновлено в 10:39
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы
Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.
Обновлено в 10:59
Экономика
Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1%
Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд.
Обновлено в 09:08
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Политика
Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:07
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Говоря о массовом спорте, Путин отдельно остановился на развитии детского спорта.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено в 03:43
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Экономика
«Газпром» увеличил продажи газа в Киргизии на 30%
Реализация газа потребителям республики с 2014 года возросла на 30%, транзит газа - на 50%, уровень газификации увеличен с 22 до 30%.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой
Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 03:34
Политика
США собрались высадиться на Луне в ближайшие пять лет
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны
Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов
Бывший военнослужащий украинской армии Юрий Аушев передал спецслужбам самопровозглашенной ДНР секретные документы ВСУ, сообщил журналистам представитель МГБ республики Михаил Попов.
Обновлено в 05:45
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Принимать присягу Юрий Галдун вышел под музыку из «Звездных войн». Журналисты «КП» отмечают, что это «несколько символично».
Обновлено в 04:07
Экономика
Минтруд предложил уменьшить размер пенсий
В настоящее время период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основе данных Росстата о смертности мужчин (старше 60 лет) и женщин (старше 55 лет) за предыдущий год.
Обновлено в 08:46
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Технологии
Российским спецслужбам откроют доступ к интернету вещей
Российским правоохранительным органам предоставят доступ к данным, хранящимся на платформах интернета вещей.
Обновлено в 10:18
Хоккей
«Салават Юлаев» готовится к финалу Восточной конференции
Финал конференции начнётся 29 и 31 марта в Балашихе. В Уфе игры состоятся 2 и 4 апреля.
Обновлено в 03:21
Общество
Апрельское тепло придет в Москву уже в ближайшие дни
В ближайшие дни температура и будет ниже нормы: 28 марта в Москве ночью будет 2-4 градуса мороза, по области до - 7. Отрицательные значения сохранятся и в ночь на пятницу.
Обновлено в 06:10
Наука
Пигмент кожи может быть использован для создания бионических имплантов
Пигмент кожи и волос используют для получения бионических мозговых имплантов. Технология повышает электропроводимость в миллиарды раз.
Обновлено вчера в 04:07
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
Шоумен Владимир Зеленский менее чем за неделю до выборов опережает действующего главу государства Петра Порошенко почти на 10%, разница в позициях их рейтингов сократилась на 3% по сравнению с предыдущим опросом, следует из данных социологического опроса, опубликованного в среду центром "Социс".
Обновлено в 11:02
Происшествия
Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист
Журналист Рафаэль Хенцель, выживший после крушения самолета с футболистами бразильской команды "Шапекоэнсе", умер от сердечного приступа, сообщает Globo.
Обновлено в 05:50
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Китаянка родила близнецов от разных отцов
Жительница китайского города Сямынь в провинции Фуцзянь родила близнецов от двух разных мужчин, сообщает Daily Mail.Это выяснилось благодаря тесту ДНК, проведенному при регистрации новорожденных в полиции.
Обновлено в 02:35