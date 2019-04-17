Экономика

В России за четыре года сильно поредел средний классРусская Планета 07:02

Доля россиян, причисляющих себя к среднему классу, за четыре года сократилась с 60% до 47%. В то же время выросло число тех, кто оценивает свои доходы как низкие. К среднему классу себя относят те, кто может копить деньги, путешествовать, ходить в рестораны.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Доля россиян, которые относят себя к среднему классу, существенно сократилась

Эхо Москвы10:04

Исследование: в регионах меньше половины россиян относят себя к среднему классу

ТАСС04:26

Мы не копим деньги, потому что копить нечего

Аргументы и Фактывчера в 17:08

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

Коммерсантъ01:49

За четыре года число россиян, относящих себя к среднему классу, снизилось почти на 20%

Znak.comвчера в 23:00

Меньше половины россиян причислили себя к среднему классу

Новая газета04:03

Менее половины россиян считают себя средним классом

Ведомостивчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Экономика

Доход губернатора Тульской области в 2018 году вырос на 1 млн рублей

Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Политика

Порошенко созвал заседание СНБО Украины из-за ситуации с Приватбанком

Президент Украины Петр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с решением суда в Киеве, который признал незаконной национализацию Приватбанка.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Мужчину с канистрами бензина задержали в соборе в Нью-Йорке

Инцидент произошел в соборе Святого Патрика Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который вошел в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина.
Обновлено в 08:23
Общество

Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву

Самолет, на борту которого находится публицист Дмитрий Быков, госпитализированный ранее в Уфе, вылетел в Москву для продолжения лечения.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара

Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
Обновлено в 13:29
Политика

Znak.com попросил Генпрокуратуру проверить работу Госдумы

Редакция Znak.com обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку возможных нарушений в работе Государственной думы РФ.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко случайно показала лицо сына

Регина Тодоренко случайно показала лицо сына Ведущая опубликовала в Stories снимок малыша.
Обновлено в 13:21
Футбол

Английские и валлийские игроки бойкотируют соцсети на сутки в рамках борьбы с расизмом

Английские и валлийские футболисты на один день откажутся от использования социальных сетей. Игроки сделают это в рамках борьбы с расизмом.
Обновлено в 13:25
Происшествия

На Южном Урале пресечена деятельность ОПГ, вымогавшей деньги у военных

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, деятельность этнической преступной группы пресечена сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с другими правоохранительными органами в одном из военных гарнизонов, дислоцированных в Челябинской области.
Обновлено в 08:15
Политика

США не нашли доказательств сговора Трампа с Москвой

Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа или других американцев с российскими властями на выборах в 2016 году.
Обновлено в 10:59
Кино

Появился первый тизер сериала «Болотная тварь»

Обновлено в 03:43
Происшествия

В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря

Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией

Обновлено в 07:11
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Происшествия

В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов

В центре Санкт-Петербурга автомобиль после столкновения с другим транспортным средством вылетел на тротуар и наехал на толпу людей, в результате чего шесть человек получили различные травмы.
Обновлено в 12:04
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Общество

Михалков рассказал о своём самочувствии после операции

Обновлено в 09:42
Общество

Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей

Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Главред и сотрудники «Росбалта» вызваны на допрос по делу о клевете

Несколько сотрудников "Росбалта", включая главного редактора в Москве Николая Ульянова, вызваны на допрос на следующую неделю по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.
Обновлено в 12:10
Политика

Зеленский назвал Путина своим врагом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Экономика

Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России

Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.
Обновлено в 03:35
Наука

В Монголии обнаружили останки неизвестного гадрозавроида

В пустыне Гоби в Монголии группа ученых из нескольких стран, возглавляемая палеонтологом Дэвид Эванс из Королевского музея Онтарио, нашла хорошо сохранившиеся окаменелые кости неизвестного науке вида гадрозавроидов.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика

Зеленский не придет на дебаты в студию 19 апреля

Обновлено в 12:12
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района пережил остановку сердца

Обновлено в 08:28
Наука

Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное