В России за четыре года сильно поредел средний классРусская Планета 07:02

Доля россиян, причисляющих себя к среднему классу, за четыре года сократилась с 60% до 47%. В то же время выросло число тех, кто оценивает свои доходы как низкие. К среднему классу себя относят те, кто может копить деньги, путешествовать, ходить в рестораны.

В России за четыре года сильно поредел средний класс

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