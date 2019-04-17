Экономика

Средний класс теряет уверенностьДавыдов.Индекс 12:00

Как пишут «Ведомости», ознакомившиеся с исследованием, с 2014 по 2018 годы доля россиян, относящих себя к среднему классу, сократилась с 60 до 47%. Доля считающих, что их доходы ниже среднего уровня, выросла на столько же – с 35 до 48%.
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За четыре года число россиян, относящих себя к среднему классу, снизилось почти на 20%

Znak.comвчера в 23:00

Исследование: в регионах меньше половины россиян относят себя к среднему классу

ТАСС04:26

Меньше половины россиян причислили себя к среднему классу

Новая газета04:03

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

Коммерсантъ01:49

Доля россиян, которые относят себя к среднему классу, существенно сократилась

Эхо Москвы10:04

Мы не копим деньги, потому что копить нечего

Аргументы и Фактывчера в 17:08

Менее половины россиян считают себя средним классом

Ведомостивчера в 18:00
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На вдову Марьянова подали в суд

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Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
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ЦСКА проиграл «Басконии» в матче четвертьфинальной серии Евролиги

Обновлено в 15:09
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Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с рисками и угрозами вокруг ситуации с «ПриватБанком».
Обновлено в 13:20
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика

Роскомнадзор разъяснил прессе закон о неуважении к власти

Ведомство организовало встречу руководителей российских СМИ с чиновниками Кремля и сотрудниками Генпрокуратуры.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено в 15:03
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено в 13:58
Общество

Роскачество назвало лучшие марки кефира

Специалисты Роскачества провели исследование и выяснили, какой кефир лучше покупать. Всего эксперты изучили кефиры от 11 производителей.
Обновлено в 02:01
Политика

Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко

Обновлено в 11:30
Политика

Зеленский пообещал не убегать с Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал не убегать из страны после пяти лет президентства.
Обновлено в 15:43
Кино

Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ

Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой

Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Общество

Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального

В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Владимир Меньшов стал жертвой мошенников

Обновлено в 03:47
Политика

В Госдуме назвали неэтичными «намеки» Поклонской о проверках депутатов

Глава комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике Отари Аршба назвал неэтичными сообщения депутата Натальи Поклонской о материалах в отношении коллег, передает корреспондент Федерального агенства новостей.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Технологии

Сбербанк создал цифровую телеведущую новостей Елену

Сбербанк создал цифрового двойника телеведущей новостей кредитной организации — Елену.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Актера фильма «На игле 2» Брэдли Уэлша застрелили в Эдинбурге

Обновлено в 04:03
Авто

Электромобиль выиграл звание «Всемирный автомобиль года»

В этом году британцы закрепили успех, но на пьедестале впервые оказался автомобиль исключительно с электрическим двигателем, а в тройку лидеров, помимо Volvo S60/V60, вошел еще один электромобиль — Audi e-tron.
Обновлено в 16:32
Политика

Владимир Зеленский назвал Путина врагом, а Бандеру – героем

Кандидат в президенты Украины, актёр Владимир Зеленский считает Владимира Путина врагом.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Гранату в российское посольство в Греции бросили неизвестные анархисты

22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах. Инцидент произошел около 4 часов утра.
Обновлено в 13:34
Политика

Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Кино

Бран Старк из «Игры престолов» раскрыл секрет своего жуткого взгляда

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Гаджеты

Из-за сбоя ПО «Связной» продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам из-за сбоя программного обеспечения.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Происшествия

В Египте сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщили СМИ

Около 30 человек пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда с рельсов в провинции Кафр эш-Шейх на севере Египта, сообщает новостной портал "Масрави".
Обновлено в 13:54
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