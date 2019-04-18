Экономика
Средний класс теряет уверенностьДавыдов.Индекс вчера в 12:00
Как пишут «Ведомости», ознакомившиеся с исследованием, с 2014 по 2018 годы доля россиян, относящих себя к среднему классу, сократилась с 60 до 47%. Доля считающих, что их доходы ниже среднего уровня, выросла на столько же – с 35 до 48%.
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За четыре года число россиян, относящих себя к среднему классу, снизилось почти на 20%
Znak.com17 апреля в 23:00
Доля россиян, которые относят себя к среднему классу, существенно сократилась
Эхо Москвывчера в 10:04
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В Новосибирской области сгорело здание сельской администрации
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