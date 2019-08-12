Общество
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума за годРБК 01:17
Средний чек жителей России за один поход в магазин в июле уменьшился на 10 руб. (1,8%) и составил 546 руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир», передает «РИА Новости». Это значение стало самым низким с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 руб.
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Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.РИА Новостивчера в 20:30
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Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено вчера в 16:22
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
В ДНР заявили о приближении ВСУ к Донецкой фильтровальной станции
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
Дмитрий Парфенов: «Первый мяч все перевернул»
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после матча 5-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:4) отметил, что команда развалилась.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Мед отравленных пчел может быть заражен и опасен для людей
Заражение меда пестицидами может произойти в том случае, если отравившаяся пчела не погибла сразу и успела добраться до улья, передает РИА Новости со ссылкой на Михаила Кузьмича, завлабораторией технологии и биохимии зерна Федерального исследовательского центра "Немчиновка".
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:19
Общество
Голодные медведи перекрыли туристический маршрут на Камчатке
Десятки голодных медведей заблокировали туристический маршрут на реке Хакыцин в Камчатском Крае.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Президент Туркмении заявил о планах купить всю линейку машин Aurus
Туркмения намерена приобрести всю линейку автомобиля российского производства Aurus.
Обновлено в 01:09
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено 10 августа в 11:15
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Студентов вузов в России в будущем будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
Обновлено в 00:41
Происшествия
В Татарстане перекрыли трассу М7 из-за утечки опасного вещества
В МЧС отметили, что пострадавших нет, сейчас спасатели работают на месте ЧП, на трассу везут песок, чтобы нейтрализовать действие химиката.
Обновлено вчера в 08:23
Здоровье
Веганство доводит детей до проблем с психикой
"Катастрофическое" влияние на психику Психолог Ольга Латынцева, в свою очередь, заявила, что веганство в детском возрасте катастрофически сказывается на психике ребёнка из-за того, что в социуме он чувствует себя изгоем.
Обновлено вчера в 01:05
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с гипертонией
Кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага для борьбы с повышенным давлением.
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено 10 августа в 10:31
Авто
5 недорогих автомобилей, которые подойдут в качестве первой машины
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Россия вскоре ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспия
Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную лидерами прикаспийских государств год назад на саммите в Актау, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 15:28
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
Обновлено 10 августа в 18:49
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено 10 августа в 06:35
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
Экспорт пшеницы из России начал ускоряться
Темпы экспорта пшеницы из России начали расти: по итогам первой недели августа поставки выросли на 18% к предыдущей неделе, до 1,3 млн т. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на таможенные данные.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено вчера в 12:34
Теннис
Российский теннисист Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
Россиянин Даниил Медведев поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Обновлено вчера в 23:18