Экономика
Средний чек в магазинах упал до минимумаКоммерсантъ вчера в 22:09
Наиболее резко сумма единовременной покупки снизилась на Северо-Западе — на 3,2%, до 598 руб. На Урале и в Сибири средние чеки уменьшились на 3,1%, до 559 руб. и до 462 руб. соответственно. В Приволжском округе средняя сумма покупки составила 496 руб. (-2,3%).
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
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Футбол
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Обновлено вчера в 14:28
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Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено вчера в 23:33
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Обновлено вчера в 21:06
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Рибери отклонил предложения из России и Нидерландов
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Умерла литературный критик Елена Макеенко
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Обновлено вчера в 23:26
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Во Львове на стадионе прозвучала песня о любви к Москве
Обновлено вчера в 22:16