Экономика

Средний чек в магазинах упал до минимумаКоммерсантъ вчера в 22:09

Наиболее резко сумма единовременной покупки снизилась на Северо-Западе — на 3,2%, до 598 руб. На Урале и в Сибири средние чеки уменьшились на 3,1%, до 559 руб. и до 462 руб. соответственно. В Приволжском округе средняя сумма покупки составила 496 руб. (-2,3%).
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Советский и российский учёный, занимающийся практической психологией и социологией в сфере маркетинговых, медиа и социально-экономических исследований. Президент исследовательского холдинга Ромир, вице-президент международной ассоциации Гэллап Интернешнл, доктор социологических наук, кандидат психологических наук, почётный член Гильдии маркетологов, профессор Высшей школы современных социальных наук Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, академик Российской академии естественных наук и Евразийской академии телевидения и радио.
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