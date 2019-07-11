Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июнеКоммерсантъ вчера в 21:59
По сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на 2,4%. «В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
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"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.РИА Новостивчера в 20:31
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Средний чек жителя России за один поход в магазин вырос в июне до 556 рублей
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