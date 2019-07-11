Экономика

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июнеКоммерсантъ вчера в 21:59

По сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на 2,4%. «В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
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«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился

"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.
РИА Новостивчера в 20:31

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Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Российская газета01:57

Подсчитан средний магазинный чек россиян

Газета.Ru01:34

Средний чек россиян за поход в магазин увеличился до 556 рублей

News.ruвчера в 23:49

Средний чек россиян при походе в магазин вырос до 556 руб

РБК01:31

Эксперты рассказали о тратах россиян при походе в магазин

Известиявчера в 23:37

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

Коммерсантъвчера в 21:59

Средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился до 556 руб

ПРАЙМвчера в 20:15
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер

Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Энергетика

В Мексиканском заливе сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма

Энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

В Подмосковье семья отравилась грибами

Печально окончился поход за грибами для семьи из четырех человек в подмосковной деревне Углешня, которая находится в городском округе Чехов.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Задержан заместитель главы Пенсионного фонда

Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий Иванову.
Обновлено в 04:41
Экономика

ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов

Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Космос

Запуск «Протона-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» могут вновь отложить

Обновлено в 03:24
Религия

В Москву везут мощи Петра и Февронии

Обновлено в 04:15
Политика

В Харькове восстановили памятник Жукову

Обновлено в 03:59
Футбол

Американский рэпер заявил, что нашёл украденную собаку Старриджа

Американский рэпер Killa Fame в социальной сети заявил, что нашёл питомца 29-летнего футболиста, и прикрепил в качестве доказательства видео, на котором присутствует собака, внешне похожая на ту, что ищет игрок.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

Крупный пожар произошел на Северной ТЭЦ в Мытищах

Рядом с местом пожара расположен торговый центр "Июнь". Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году.
Обновлено в 04:30
Финансы

Курс доллара опустился ниже 63 рублей

В последний раз доллар находился ниже отметки в 63 рубля 2 июля текущего года. Курс евро опустился на 13 копеек и составил 70,96 рубля.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Неизвестный мужчина попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

Обновлено вчера в 20:05
Общество

Врачи назвали безвредную дозу шоколада

Как рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистический человек каждый день может употреблять около 50 граммов.
Обновлено в 01:55
Гаджеты

«Лаборатория Касперского» нашла читающую мессенджеры программу-шпион

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую версию программы FinSpy, которая может читать сообщения в мессенджерах, использующих шифрование.
Обновлено вчера в 09:36
Энергетика

Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба»

Почему российская нефть продается со скидкой Российские компании продолжают терять доходы из-за инцидента с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба", несмотря на возобновление поставок.
Обновлено в 02:12
Политика

Южную Осетию возмутили этикетки на грузинском алкоголе

В сообщении на сайте посольства говорится, что в ходе изучения возможностей экспорта продукции предприятий Южной Осетии в Россию, были выявлены факты продажи грузинских товаров с изображением карты Грузинской ССР, то есть с «необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии».
Обновлено в 02:59
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл пятый этап ралли «Шелковый путь»

Российский автомобильный экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под руководством Андрея Каргинова одержал победу на пятом этапе ралли-марафона «Шелковый путь».
Обновлено в 03:31
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Общество

У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Краснодаре арестовали бывшего подполковника УФСБ

По словам бывшего директора учебного заведения, которая находится под следствием, подполковник краевого УФСБ, проходивший службу в Белореченске, в 2011 году потребовал от нее должность преподавателя, на что она согласилась, опасаясь негативных последствий.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом

Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:28
Политика

Зеленский открыл Чернобыль для туристов

Обновлено вчера в 08:43
Политика

Парад состоится: украинский генерал пошел против Зеленского

Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:02
Происшествия

На врио министра природных ресурсов Чувашии заведено уголовное дело

В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии республики.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Уфе начался суд по обжалованию ареста Луизы Хайруллиной

Обновлено в 02:26
Кино

«Кинопоиск» купил эксклюзивные права на онлайн-показ фильма «Дылда»

Фильм вышел в кинопрокат 20 июня, его премьера на «КиноПоиске» состоится 12 июля.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

В Донбассе обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области

Обновлено вчера в 13:50
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