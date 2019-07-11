Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июнеКоммерсантъ вчера в 21:59
По сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на 2,4%. «В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.РИА Новостивчера в 20:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Энергетика
В Мексиканском заливе сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма
Энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
В Подмосковье семья отравилась грибами
Печально окончился поход за грибами для семьи из четырех человек в подмосковной деревне Углешня, которая находится в городском округе Чехов.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий Иванову.
Обновлено в 04:41
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Религия
В Москву везут мощи Петра и Февронии
Обновлено в 04:15
Политика
В Харькове восстановили памятник Жукову
Обновлено в 03:59
Футбол
Американский рэпер заявил, что нашёл украденную собаку Старриджа
Американский рэпер Killa Fame в социальной сети заявил, что нашёл питомца 29-летнего футболиста, и прикрепил в качестве доказательства видео, на котором присутствует собака, внешне похожая на ту, что ищет игрок.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Крупный пожар произошел на Северной ТЭЦ в Мытищах
Рядом с местом пожара расположен торговый центр "Июнь". Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году.
Обновлено в 04:30
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
В последний раз доллар находился ниже отметки в 63 рубля 2 июля текущего года. Курс евро опустился на 13 копеек и составил 70,96 рубля.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Неизвестный мужчина попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Врачи назвали безвредную дозу шоколада
Как рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистический человек каждый день может употреблять около 50 граммов.
Обновлено в 01:55
Гаджеты
«Лаборатория Касперского» нашла читающую мессенджеры программу-шпион
«Лаборатория Касперского» обнаружила новую версию программы FinSpy, которая может читать сообщения в мессенджерах, использующих шифрование.
Обновлено вчера в 09:36
Энергетика
Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба»
Почему российская нефть продается со скидкой Российские компании продолжают терять доходы из-за инцидента с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба", несмотря на возобновление поставок.
Обновлено в 02:12
Политика
Южную Осетию возмутили этикетки на грузинском алкоголе
В сообщении на сайте посольства говорится, что в ходе изучения возможностей экспорта продукции предприятий Южной Осетии в Россию, были выявлены факты продажи грузинских товаров с изображением карты Грузинской ССР, то есть с «необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии».
Обновлено в 02:59
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл пятый этап ралли «Шелковый путь»
Российский автомобильный экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под руководством Андрея Каргинова одержал победу на пятом этапе ралли-марафона «Шелковый путь».
Обновлено в 03:31
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Общество
У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы
У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Краснодаре арестовали бывшего подполковника УФСБ
По словам бывшего директора учебного заведения, которая находится под следствием, подполковник краевого УФСБ, проходивший службу в Белореченске, в 2011 году потребовал от нее должность преподавателя, на что она согласилась, опасаясь негативных последствий.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом
Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:28
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Парад состоится: украинский генерал пошел против Зеленского
Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:02
Происшествия
На врио министра природных ресурсов Чувашии заведено уголовное дело
В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии республики.
Обновлено в 02:09
Кино
«Кинопоиск» купил эксклюзивные права на онлайн-показ фильма «Дылда»
Фильм вышел в кинопрокат 20 июня, его премьера на «КиноПоиске» состоится 12 июля.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
В Донбассе обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области
Обновлено вчера в 13:50