Экономика

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июнеКоммерсантъ вчера в 21:59

По сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на 2,4%. «В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Читать в источнике
с чего всё началось

«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился

"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.
РИА Новостивчера в 20:31

Подробнее о событии

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Российская газета01:57

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

Коммерсантъвчера в 21:59

Средний чек россиян при походе в магазин вырос до 556 руб

РБК01:31

Средний чек россиян за поход в магазин увеличился до 556 рублей

News.ruвчера в 23:49

Эксперты рассказали о тратах россиян при походе в магазин

Известиявчера в 23:37

Подсчитан средний магазинный чек россиян

Газета.Ru01:34

Средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился до 556 руб

ПРАЙМвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 05:56, Вашингтон
Происшествия

В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ

Обновлено в 04:26
Происшествия

Задержан заместитель главы Пенсионного фонда

Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.
Обновлено в 04:41
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

Обновлено в 03:00
Происшествия

В Краснодаре арестовали подполковника управления ФСБ

Как сообщает издание «Коммерсант-Юг», в Краснодаре арестовали бывшего подполковника регионального УФСБ Константина Николинко.
Обновлено в 04:46
Политика

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено вчера в 03:07
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ

Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Религия

В Москву привезут мощи Петра и Февронии

В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Экономика

ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов

Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом

Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:28
Политика

Госдума прокомментировала идею «переименования» России

Депутат Государственной Думы от Крыма Руслан Бальбек назвал инициативу переименования России и русского языка демонстрацией невежества.
Обновлено в 05:40
Здоровье

Названы три признака серьезных проблем с печенью

Медики перечислили признаки, свидетельствующие о разрушении печени.
Обновлено в 00:47
Энергетика

Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба»

Почему российская нефть продается со скидкой Российские компании продолжают терять доходы из-за инцидента с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба", несмотря на возобновление поставок.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова предупредила об орудующих от ее имени мошенниках

В социальной сети Instagram Екатерина Стриженова предупредила своих подписчиков об орудующих от ее имени мошенниках.
Обновлено в 02:40
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Политика

Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины

Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.
Обновлено в 05:12
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Генконсульство подтвердило гибель двух россиян из-за урагана в Греции

Двое россиян — отец и сын — погибли во время шторма в греческом регионе Халкидики, подтвердил РБК генеральный консул России в Салониках Александр Щербаков.
Обновлено в 04:27
Политика

Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
Обновлено в 02:55
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

56-летняя Алена Свиридова поделилась видео в бикини

В комментариях поклонники похвалили артистку за увлечением активным отдыхом, и высказались о её фигуре.
Обновлено в 04:05
Политика

Москва не приемлет претензии США по ДРСМД, заявили в МИД

Москва не приемлет претензии США к РФ по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон годами уклонялся от диалога по устранению проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:00
Авто

Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон

Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Авто

АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»

Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.
Обновлено вчера в 14:36
Спорт

CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, а ныне вице-премьера России Виталия Мутко на решение о пожизненном запрете на посещение и участие в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего сына

Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

В Великобритании мужчина пытался пробраться в спальню королевы

Вероятно, мужчина вдохновился поступком Майкла Фагана, который в 1982 году смог дважды попасть в спальню Елизаветы II и даже немного с ней поговорить.
Обновлено в 02:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное