Экономика

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июнеКоммерсантъ вчера в 21:59

По сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на 2,4%. «В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
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«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился

"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 09:23, Вашингтон
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