"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.

с чего всё началось

По сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на 2,4%. «В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя 719 руб.»,— сообщает «Ромир».

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

Политика Зеленскому показали первого убитого из-за него мирного жителя Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Зеленский потребовал люстрации Порошенко Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны выйти на митинг в поддержку закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.

Политика Путин прокомментировал предложение Зеленского о встрече Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече.

Происшествия Россиян арестовали без обвинений по делу о взрывах салюта в Минске Два гражданина России были арестованы в Белоруссии по делу о взрывах на салюте в День независимости в Минске.

Общество В работе оператора Yota произошел сбой В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.

Происшествия Суд арестовал мужа обвиненной в госизмене жительницы Калининграда По сведениям издания «Новый Калининград», Зимину обвиняют в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ.

Армия и оружие В Израиле признали, что по ошибке застрелили боевика в секторе Газа Израильские военные признали, что в четверг по ошибке застрелили на границе сектора Газа боевика из правящего в палестинском анклаве движения ХАМАС.

Гаджеты В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о способах, как избежать взрыва аккумулятора смартфона.

Происшествия Начальника полиции Омска задержали за драку в московском метро Начальник полиции Омска Алексей Меркушов задержан в Москве из-за драки с машинистом метро.

Общество Полицейские смогут служить дольше на пять лет Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.

Здоровье Московские медики помогли родить женщине с редкой врожденной аномалией Женщина с редкой врожденной аномалией — полным удвоением матки — родила здорового ребенка в городской клинической больнице имени Иноземцева.

Общество На Свердловскую область вновь идут грозы и шквалистый ветер Завтра, 12 июля, на территории Свердловской области ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м / с. Как сообщили РИА "Новый День" в пресс-службе областного ГУ МЧС, предупреждения об этом направлены в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики.

Армия и оружие Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.

Политика Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.

Происшествия Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.

Футбол «Зенит» представил Дугласа и Сутормина Сегодня «Зенит» провел презентацию двух новичков команды – защитника Дугласа Сантоса и хавбека Алексея Сутормина.

Технологии На заводе Foxconn в США будет поначалу всего 1500 рабочих мест Давно обещанный завод тайваньской компании Foxconn в Висконсине (США), наконец, будет введён в строй в мае 2020 года, но вначале здесь будет создано всего лишь 1500 рабочих мест.

Шоу-бизнес Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.

Политика Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.

Политика Бюст Жукова восстановили в Харькове Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.

Происшествия Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.

Политика Кличко обсудил с Зеленским отставку Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.

Здоровье В Волгоградской области открылся первый эндокринологический центр В четверг, 11 июля, на базе Волгоградской областной больницы (ГБУЗ «ВОКБ №1») открылся первый в регионе эндокринологический центр.