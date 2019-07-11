"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.

с чего всё началось

Средний чек в июне, по данным холдинга, увеличился по сравнению с маем на три рубля. По средним показателям в последнем месяце весны россияне при походе в магазин покупали товаров на 556 рублей, что на 0,5%, или на три рубля больше предыдущего месяца.

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