Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличилсяМедиаПоток 04:27
Средний чек в июне, по данным холдинга, увеличился по сравнению с маем на три рубля. По средним показателям в последнем месяце весны россияне при походе в магазин покупали товаров на 556 рублей, что на 0,5%, или на три рубля больше предыдущего месяца.
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с чего всё началось
"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.РИА Новостивчера в 20:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:38, Вашингтон
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