Экономика

Средний чек россиян за один поход в магазин вырос до 556 рублейСуть событий 02:45

Специалисты подсчитали траты россиян за один поход в магазин. Как оказалось, средний чек вырос за последний месяц и составил в июне 556 рублей. Это на 0,5% больше, чем в мае текущего года.
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«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился

"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.
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Средний чек россиян за поход в магазин увеличился до 556 рублей

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Средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился до 556 руб

ПРАЙМвчера в 20:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:13, Вашингтон
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