Экономика
Средний чек россиян за один поход в магазин вырос до 556 рублейСуть событий вчера в 02:45
Специалисты подсчитали траты россиян за один поход в магазин. Как оказалось, средний чек вырос за последний месяц и составил в июне 556 рублей. Это на 0,5% больше, чем в мае текущего года.
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с чего всё началось
"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.РИА Новости10 июля в 20:31
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