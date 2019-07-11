"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.

с чего всё началось

Специалисты подсчитали траты россиян за один поход в магазин. Как оказалось, средний чек вырос за последний месяц и составил в июне 556 рублей. Это на 0,5% больше, чем в мае текущего года.

Средний чек россиян за один поход в магазин вырос до 556 рублей

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