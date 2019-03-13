Средний чек россиян за один поход в магазин рекордно выросРЕН ТВ вчера в 20:33

Средний чек жителя России за один поход в магазин в феврале по сравнению с январем увеличился на 13 рублей, то есть на 2,3%. Это рекордный рост для этого месяца за последние годы.

Средний чек россиян за один поход в магазин рекордно вырос

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