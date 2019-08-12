Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума за годРБК 01:17
Средний чек жителей России за один поход в магазин в июле уменьшился на 10 руб. (на 1,8%) и составил 546 руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир», передает «РИА Новости». Это значение стало минимальным с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 руб.
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с чего всё началось
Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.РИА Новостивчера в 20:30
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Политика
Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США
Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.
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Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
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СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
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Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
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Презентация нового Note 10 и других продуктов Samsung
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Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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Общество
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К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Голодные медведи перекрыли туристический маршрут на Камчатке
Десятки голодных медведей заблокировали туристический маршрут на реке Хакыцин в Камчатском Крае.
Обновлено в 00:45
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В ДНР заявили о приближении ВСУ к Донецкой фильтровальной станции
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Происшествия
В Новой Москве мужчина с ножом напал на школьницу
Неизвестный напал с ножом на ученицу 11 класса в Новой Москве, в результате девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии.
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Общество
В вузах России внедрят цифровую систему оценки успеваемости студентов
В некоторых российских высших учебных заведениях с 2021 года начнут использовать новую систему контроля успеваемости студентов, созданную на основе искусственного интеллекта, для более объективной оценки учащихся.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 08:08
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Обновлено вчера в 11:33
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Туркменистан планирует приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 01:23
Общество
Москвичи выбрали праздничную программу на День города
Голосование, на котором можно было выбрать праздничные мероприятия на День города в Москве, завершилось на портале "Активный гражданин", чаще всего жители голосовали за запуск салюта в парках.
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В Туве пятилетняя девочка ушла на улицу и пропала
Обновлено в 00:56
Политика
Россия ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспия
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана Россией, Ираном, Казахстаном, Азербайджаном и Туркменией в августе 2018 года.
Обновлено в 01:28
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
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На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено 10 августа в 22:33
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
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Обновлено вчера в 16:53
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Россиянам посоветовали не брать кредиты в иностранной валюте
Большинству россиян не стоит брать кредиты в иностранной валюте из-за возможных курсовых колебаний, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Происшествия
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Число погибших в результате супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восток Китая, достигло 44 человек.
Обновлено в 00:25
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
В Минздраве рассказали, как морально подготовить ребенка к школьной жизни.
Обновлено в 01:17
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Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57