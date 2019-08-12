В июле средний чек увеличился по сравнению с июнем только в Дальневосточном федеральном округе (на 3,5%, до 650 рублей). На Северо-Западе показатель снизился на 3,2% - до 598 рублей, на Урале и в Сибири - на 3,1% в обоих случаях, до 559 рублей и до 462 рублей соответственно.

с чего всё началось

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир". За один поход россияне в среднем тратили 546 рублей, передает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

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