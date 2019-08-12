Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

с чего всё началось

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Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

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