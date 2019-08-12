Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимумаРоссийская газета 02:09
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир". За один поход россияне в среднем тратили 546 рублей, передает РИА Новости со ссылкой на исследование.
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с чего всё началось
Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.РИА Новостивчера в 20:30
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Общество
Муниципальные депутаты подали заявку на проведение митинга в центре Москвы
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Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Правозащитники разыскивают избившего девушку на митинге росгвардейца
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Политика
Без опозданий: Порошенко явился на допрос в ГБР
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Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
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Общество
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Технологии
От Билла Гейтса до Оляши: как семья московских изобретателей запустила глобальный бизнес из гаража
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Обновлено в 00:20
Экономика
Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
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Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:57
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Обновлено вчера в 04:24
Армия и оружие
Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил России
Обновлено в 01:52
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 00:15
Кино
Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино
Обновлено в 01:57
Политика
Королева Елизавета II разочарована британскими политиками
Обновлено вчера в 10:19
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
В российской армии появится сотовая связь
Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, появятся в российской армии.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
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Обновлено вчера в 22:51
Экономика
Право совета: Минфин будет утверждать программы развития госкомпаний
В перспективе планируется дать Минфину право согласовывать долгосрочные программы развития госкомпаний.
Обновлено вчера в 17:01
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Обновлено в 00:02
Волейбол
Дмитрий Мусэрский: «Все понимали ответственность, но паники в команде не было»
Наша сборная понимала, что отпускать такую возможность, отпускать эту команду нельзя ни в коем случае.
Обновлено вчера в 15:37
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Представители США, Германии и Франции проведут консультации – Волкер
Консультации относительно «нормандского формата» планируют провести в ближайшее время представители США, Франции и Германии.
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Гаджеты
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Компания LG в скором времени презентует новейший флагманский смартфон, который станет преемником для модели.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море
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Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Интернет
Обновление Firefox 70 увеличит потребление оперативной памяти
По умолчанию новая схема разделения процессов не включена в Firefox 70 Nighly — её нужно активировать в меню about:config, если ввести в поиск «fission» и переключить пункт fission.autostart.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
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Обновлено вчера в 12:00