Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимумаРоссийская газета 02:09
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир". За один поход россияне в среднем тратили 546 рублей, передает РИА Новости со ссылкой на исследование.
Читать в источнике
Оценить371
Снижение среднего чека в июле, как и сокращение общих расходов связано, в первую очередь, с сезонностью. За счёт удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств.
с чего всё началось
Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.РИА Новостивчера в 20:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Соцопросы засвидетельствовали обнищание населения: россияне тратят все меньше денег
Московский Комсомолец09:27
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:32, Вашингтон
Финансы
России предрекли четвертое место в мире по золотовалютным резервам
Bloomberg отмечает, что Россия продолжит пополнять свои резервы после того, как вступят в силу новые санкции США, и у страны есть все шансы сместить Саудовскую Аравию с четвертого места по их объемам.
Обновлено вчера в 12:44
Наука
В Эгейском море обнаружены пять затонувших до нашей эры кораблей
Как отметили в министерстве, якорь сделан в VI веке до нашей эры и был частью огромного для того времени корабля, обломки судна найти не удалось.
Обновлено в 08:27
Общество
Погода позволит москвичам увидеть звездопад Персеиды
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72
На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 11:24
Политика
Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций (РГА) в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:05
Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке во время распродажи билетов
Сайт авиакомпании «Победа» работает с перебоями на фоне начала распродажи билетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 08:09
Авто
Под Ростовом отыскали редкий танк
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено в 13:29
Политика
Порошенко заявил о попытках рейдерского захвата телеканала «Прямой»
Ситуация вокруг телеканала «Прямой» напоминает рейдерский захват. Такое мнение высказал бывший президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 08:50
Футбол
Луческу может возглавить московское «Динамо»
Обновлено в 12:14
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Авто
В российском офисе GM назначили нового гендиректора
Новым генеральным директором General Motors в России и СНГ назначен Чиприан Сута.
Обновлено в 06:29
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Футбол
Форвард «Зенита» Джорджевич перешел в «Локомотив»
Обновлено в 09:48
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину
Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»
ИА "Ореанда-Новости" Корону победительницы национального конкурса красоты получила Екатерина Нишанова из Геленджика.
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке
В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
Обновлено в 02:37
Авто
Бренд Audi Sport показал тизер новой модели RS-семейства
Опубликованное тизерное изображение, похоже, демонстрирует новый Audi RS6 Avant.
Обновлено в 03:45
Политика
Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине
Представители оппозиции одержали победу на праймериз, состоявшихся в Аргентине 11 августа, передает канал TeleSur.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Дети Александра Цекало познакомились с молодой мачехой
Напомним, в настоящее время Цекало отдыхает в США с молодой супругой. Дарина подписала снимок «Дети приехали», передает Cosmopolitan.
Обновлено в 08:12
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
В Екатеринбурге водитель автобуса напал на мальчика, которого стошнило
В салоне автобуса стало плохо мальчику и его стошнило.
Обновлено в 10:27
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Футбол
Роналду: Зидан заставил меня почувствовать себя особенным
Обновлено в 12:03
Политика
Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:38