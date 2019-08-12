Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимумаРоссийская газета 02:09

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир". За один поход россияне в среднем тратили 546 рублей, передает РИА Новости со ссылкой на исследование.
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Андрей Милехин
За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств.
— Андрей Милехин, учёныйКоммерсантъ вчера в 21:53
с чего всё началось

«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился

В Санкт-Петербурге чек уменьшился на 0,9% к июню (до 698 рублей), но вырос на 1,7% к июлю прошлого года. Средний чек в гипермаркетах РФ в июле 2019 года снизился на 5,9% по сравнению с июнем, в супермаркетах - на 2,3%.
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Средний чек похода в российский магазин снизился

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