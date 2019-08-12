В Санкт-Петербурге чек уменьшился на 0,9% к июню (до 698 рублей), но вырос на 1,7% к июлю прошлого года. Средний чек в гипермаркетах РФ в июле 2019 года снизился на 5,9% по сравнению с июнем, в супермаркетах - на 2,3%.

с чего всё началось

За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств.

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир". За один поход россияне в среднем тратили 546 рублей, передает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

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