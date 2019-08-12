Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

с чего всё началось

Снижение среднего чека в июле, как и сокращение общих расходов связано, в первую очередь, с сезонностью. За счёт удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств.

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир". За один поход россияне в среднем тратили 546 рублей, передает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Политика Порошенко заявил о попытках рейдерского захвата телеканала «Прямой» Ситуация вокруг телеканала «Прямой» напоминает рейдерский захват. Такое мнение высказал бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Общество Жительница Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия-2019» За звание «Миссис Россия 2019» боролись 27 финалисток со всей России. Победительницей конкурса стала Екатерина Нишанова из Геленджика.

Общество В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором (ст. 204 Трудового кодекса РФ), но она не облагается страховыми взносами (статья 420 Налогового кодекса РФ).

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Политика Путин отметил эффективную работу Аксенова на посту главы Крыма Президент России Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Республики Крым.

Происшествия В Курске почтили память экипажа подлодки «Курск» Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" под командованием капитана первого ранга Геннадия Лячина затонул в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы 12 августа 2000 года.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Общество Москвичи увидят звездопад Персеиды Москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа с 90% вероятностью, погодная ситуация складывается самым благоприятным образом, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.

Футбол «Наполи» согласовал трансфер Лосано за € 42 млн Лосано перешёл в ПСВ летом 2017 года из «Пачуки». Сумма трансфера составила € 8 млн.

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.

Авто Точную копию грузовика Tatra 8x8 сделали из Lego На создание модели пришлось затратить 307 уникальных деталей, а общее число элементов составило 3 599 .

Футбол Игрок молодежки «Ростова» забил ударом в падении через себя. Видео Полузащитник молодежной команды "Ростова" Дмитрий Вебер забил гол в падении через себя на 9-й минуте матча 5-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:3). Об этом сообщает Instagram-аккаунт желто-синих.

Происшествия Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.

Политика В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман 40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.

Шоу-бизнес Лиам Хемсворт впервые высказался после разрыва с Майли Сайрус 29-летний австралийский актер Лиам Хемсворт высказался о своем разводе с американской поп-звездой Майли Сайрус.

Происшествия Суд арестовал признавшего вину фигуранта дела о массовых беспорядках Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 20-летнего члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля, передает «Интерфакс».

Авто Rezvani представила новый внедорожник Tank Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.

Политика Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым Посольство США на Украине поддерживает позицию МИД Украины по вопросу визита президента России Владимира Путина в Крым.

Общество Из-за плохой погоды продажи дождевиков и плащей выросли на 700% Мощный атлантический циклон, который принес в Москву сильные грозы и ветер, привел к активным покупкам москвичами дождевиков — их продажи выросли на 700%, подсчитали в Wildberries.

Политика Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства» Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.