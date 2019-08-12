Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимумаРоссийская газета 02:09

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир". За один поход россияне в среднем тратили 546 рублей, передает РИА Новости со ссылкой на исследование.
Читать в источнике
Комментировать176
Андрей Милехин
За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств.
— Андрей Милехин, учёныйКоммерсантъ вчера в 21:53
с чего всё началось

«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.
РИА Новостивчера в 20:30

Подробнее о событии

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума за год

URA.Ru02:24

Средний магазинный чек россиян упал до минимума

Газета.Ru02:04

Средний чек россиян в магазинах в июле достиг минимума почти за год

ПРАЙМвчера в 20:15

Средний чек похода в российский магазин снизился

Вести.Ruвчера в 23:50

Средний чек в магазинах упал до минимума за год

Коммерсантъвчера в 22:09

Средний чек россиян в магазинах уменьшился до минимума за год

Московский Комсомолецвчера в 22:09

Средний чек россиянина при походе в магазин упал до минимума за год

РБК01:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»

Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Супрун назвала правильный вариант своего имени

Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей

По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет

Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Афганистан надо вовлекать в строительство магистралей, считают в ШОС

Афганистан следует активно вовлекать в создание транспортных магистралей в Азии, это послужит одним из фактором стабилизации ситуации в стране, заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке

Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Интернет

Пользователи сообщили о сбоях в работе Google

Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено вчера в 19:01
Космос

США отправят робота к МКС вслед за «Фёдором»

США отправят к МКС человекоподобного робота Robonaut2 вслед за Россией, которая отправит робота "Фёдора".
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол

«Зенит» заинтересован в приобретении игрока сборной Шотландии

Обновлено в 02:33
Общество

В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33

В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
Политика

Путин поздравил главу профсоюзов России с юбилеем

Сегодня, 12 августа, президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова с юбилеем.
Обновлено в 03:15
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Авто

1900-сильная Pininfarina Battista: она едет!

Вы, наверное, уже знаете про Pininfarina Battista.
Обновлено в 02:02
Общество

В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

В КСИР заявили о способности Ирана задержать любое судно

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
Обновлено в 03:30
Общество

В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей

Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Жена Бориса Джонсона рассказала о своей борьбе с раком

Обновлено вчера в 20:29
Общество

Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве

Обновлено в 03:08
Экономика

В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда

Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:02
Кино

Зрители обнаружили киноляп в новом фильме Тарантино

В остальном, зрители отмечают проработанность фильма и удачное воссоздание атмосферы Лос-Анджелеса 60-х годов.
Обновлено в 04:07
Баскетбол

ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера баскетбольной Евролиги

Обновлено в 03:56
Общество

Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки

«Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.
Обновлено вчера в 16:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное