Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимумаРоссийская газета 02:09

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир". За один поход россияне в среднем тратили 546 рублей, передает РИА Новости со ссылкой на исследование.
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Андрей Милехин
Снижение среднего чека в июле, как и сокращение общих расходов связано, в первую очередь, с сезонностью. За счёт удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств.
— Андрей Милехин, учёныйПермский интернет-журнал Звезда 05:10
с чего всё началось

«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.
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