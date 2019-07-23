Экономика
Средние зарплаты россиян вырослиLenta.ru вчера в 19:29
Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на предварительные данные Росстата за апрель. Такой доход получает 15-20 процентов трудозанятого населения.
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с чего всё началось
Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика
В Госдуме предлагают создать систему интернет-трансляций телеканалов
В Госдуме намерены систематизировать процессы распространения трансляций российских общедоступных телеканалов в интернете.
Обновлено в 05:59
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено 21 июля в 12:30
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой опубликовал милое фото 11-месячной дочери
Звезда подарила долгожданную дочь любимому супругу хоккеисту Игорю Макарову. Счастливые родители недавно впервые показали лицо малышки.
Обновлено в 04:57
Общество
МЧС: дымка над Западной Сибирью сохранится ещё два-три дня
Дымка с запахом гари, окутавшая Западную Сибирь, сохранится ещё два-три дня.
Обновлено в 03:38
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Толпа фотографов избила двух туристов в Крыму
Отказ платить за фото обернулся для двух туристов побоями. Поводом для массовой драки стали снимки с орлами.
Обновлено в 05:53
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Политика
Помпео рассказал о коалиции для патрулирования Ормузского пролива
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Хоккей
Войнов тренируется в первом звене «Авангарда»
Защитник Вячеслав Войнов, недавно пополнивший состав «Авангарда», проводит тренировочные сборы в первом звене команды.
Обновлено в 05:33
Здоровье
Список принципов здорового питания разработали для россиян
Специалисты Роспотребнадзора разработали список принципов здорового питания, которого необходимо придерживаться всем россиянам для сохранения и укрепления здоровья.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Путин поручил утвердить программу строительства больниц в Севастополе
Российский лидер Владимир Путин поручил Кабмину РФ совместно с правительством Севастополя утвердить дорожную карту по строительству в городе больницы скорой помощи, инфекционной больницы и лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера.
Обновлено в 05:46
Авто
Mercedes частично станет китайским
Немецкий производитель заверил BAIC, что любые новые промышленные альянсы с участием Mercedes и китайских партнеров будут происходить только после достижения консенсуса с BAIC.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла в Дагестане от побоев мачехи
"В порядке статьи 91 УПК РФ, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей девочки", - отмечают в МВД по Дагестану.
Обновлено вчера в 17:37
Наука
Lockheed Martin анонсировала прорыв в термоядерной энергетике
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Кравчук назвал ошибку Порошенко, которую рискует повторить Зеленский
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Петр Порошенко во время президентства неправильно выстраивал кадровую систему в политике, в итоге создав бизнес-империю, и теперь нынешний лидер страны Владимир Зеленский рискует столкнуться с похожей проблемой.
Обновлено в 02:45
Технологии
В Роскачестве назвали лучшие профессиональные фотоаппараты
Роскачество назвало лучшие профессиональные и любительские фотоаппараты.
Обновлено в 03:22
Авто
Audi уточнила сроки появления обновленной Q7 в России
Как сообщает представительство немецкой марки в России, обновленная версия Audi Q7 появится у российских дилеров в начале 2020 года с актуальным дизельным двигателем V6 3.0 TDI.
Обновлено в 04:41
Экономика
ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций
ЦБ обсуждает с депутатами и участниками финансового рынка возможность запретить гражданам приобретать на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) ценные бумаги иностранных компаний, сообщили РБК три источника на финансовом рынке.
Обновлено в 00:00
Энергетика
«Дружба» работает в штатном режиме
Приемо-сдаточный пункт (ПСП) станции "Унеча" нефтепровода "Дружба" - самый западный в "Транснефти", расположен вблизи границы с Белоруссией.
Обновлено вчера в 14:03