Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.

с чего всё началось

Отмечается, что расхождение между двумя показателями сокращается. Так, в 2017 году средний заработок составлял 38,9 тысячи рублей, в то время как модальный — 17,6 тысячи рублей. Росстат учитывает уровень зарплат на крупных и средних предприятиях.

Политика У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.

Армия и оружие Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии Посольство России в Великобритании призвало официальный Лондон не брать за основу информацию неправительственной организации "Белые каски" при оценке ситуации в Сирии.

Происшествия КНДР задержала российское судно с 17 моряками В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане.

Политика Генсек Совета Европы подверг сомнению суверенитет Украины Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил сомнение в наличии у современной Украины суверенитета.

Общество Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости рекультивировать химическое предприятие «Усольехимпром», расположенное в Иркутской области.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.

Общество Минсельхоз не увидел рисков для урожая из-за гибели пчел Министерство сельского хозяйства России не видит рисков сокращения урожайности сельскохозяйственных культур в связи с гибелью пчел.

Космос Робота «Федора» доставили на Байконур Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на космодром Байконур, в августе он отправится на МКС.

Космос Как делаются миллионные состояния на продаже участков на Луне В результате клиенты Хоупа по факту приобретают лишь сертификат в красивой рамке, но никак не участок на Луне.

Здоровье Подсчитаны траты россиян на лечение во время отпуска за границей Летом 2018 года россияне потратили 1,64 миллиарда рублей на медицинские услуги за рубежом.

Политика Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.

Политика ФАН выражает возмущение поведением Гудкова, напавшего на журналистов Летали ли Гудковы сразу после провала оппозиции на выборах в Мосгордуму чтобы получить указания от спонсора, или обустраивали свой семейный бизнес, на этот раз осталось неизвестным, так как отвечать на вопросы журналистов оба Гудковых отказались.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Происшествия Около 70 человек госпитализированы после ДТП с автобусами в Канаде ДТП с участием двух автобусов из детского летнего лагеря произошло в Канаде. Они врезались во внезапно остановившуюся машину и загорелись.

Политика Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.

Армия и оружие Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства Военному атташе Республики Корея вручили ноту из-за неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов, заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Экономика Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года "Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.

Футбол «Ньюкасл» приобрёл футболиста «Хоффенхайма» за рекордную сумму Сумма перехода не разглашается. При этом в «Ньюкасле» утверждают о рекордном трансфере в истории клуба.