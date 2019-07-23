Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года.

с чего всё началось

Отмечается, что расхождение между двумя показателями сокращается. Так, в 2017 году средний заработок составлял 38,9 тысячи рублей, в то время как модальный — 17,6 тысячи рублей. Росстат учитывает уровень зарплат на крупных и средних предприятиях.

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