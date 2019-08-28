Общество

РБКРБКСредние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
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с чего всё началось

Сборы в школу: за что платить и сколько?

Учебники, форма, ремонт и не только Примерно у половины наших соотечественников от 18 лет и старше есть дети или внуки школьного возраста (47%), и большинству из них (75%) в последние пять лет приходилось совершать траты в связи с обучением детей или внуков в школе.
ВЦИОМ04:00

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Опрос показал, как выросли траты россиян на сборы детей к школе

Газета.Ru14:09

Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое

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ВЦИОМ: траты родителей на подготовку ребенка к школе выросли вдвое за два года

Коммерсантъ06:52

Россияне рассказали, сколько потратят на подготовку детей к школе

РИА Новости07:42

Средние траты россиян на сборы детей к школе выросли до 27 тысяч рублей

Эхо Москвы06:32

ВЦИОМ: средние затраты россиян на сборы детей к школе выросли вдвое за два года

ТАСС05:03

Сборы в школу: за что платить и сколько?

ВЦИОМ04:00
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