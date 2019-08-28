Общество
РБКСредние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Учебники, форма, ремонт и не только Примерно у половины наших соотечественников от 18 лет и старше есть дети или внуки школьного возраста (47%), и большинству из них (75%) в последние пять лет приходилось совершать траты в связи с обучением детей или внуков в школе.ВЦИОМ04:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:40, Вашингтон
Экономика
Минэкономразвития ждет снижения роста доходов россиян
Уточняется, что ранее прогнозировали рост в 1%. При этом к 2024 году показатель, как ожидается, увеличится до 2,4%. Как писала «Мойка78», ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность состоянием доходов россиян.
Мойка78 26 августа в 23:21
Происшествия
В Геленджике казаки избили мужчину на Дне города
В комментарии к ролику говорится, что инцидент произошел в Геленджике во время празднования Дня города в воскресенье.
BFM.ru 25 августа в 12:17
Политика
Украинский суд освободил Кирилла Вышинского
Lenta.ru 06:28
Политика
Коломойский назвал условие избрания Зеленского на второй срок
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему граждане страны могут не избрать на второй срок нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
ФАН вчера в 23:47
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Общество
В ближайшие сутки в московский регион придет мороз
Похолодание до -2 градусов ожидается в ближайшие сутки в столичном регионе, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Метеобюро Москвы и области.
Интерфакс 03:44
Футбол
Спаич обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке
Защитник «Краснодара» Урош Спаич в социальной сети на русском языке обратился к болельщикам после поражения в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Чемпионат 09:03
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие
Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными
Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».
Lenta.ru 09:08
Политика
Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия
США оказывают давление на иностранных заказчиков российского оружия, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС, передает ТАСС.
РБК 08:46
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи соцсети "ВКонтакте" заявили о сбоях работы сервиса.
Газета.Ru 07:42
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей
Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
RT на русском 09:04
Энергетика
ЛУКОЙЛ получил уведомления контрагентов о претензиях по ЧП на «Дружбе»
«Компания и ряд других компаний группы были уведомлены различными контрагентами о направлении им претензий на предмет поставки предположительно не соответствующих спецификации объемов нефти через нефтепровод «Дружба» (принадлежащий и эксплуатируемый государственной компанией «Транснефть») во втором квартале 2019 года», — говорится в отчете.
РБК 09:01
Политика
Дмитрий Песков прокомментировал зарплаты тагильских хирургов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что медики должны получать зарплату не ниже средней по региону.
ТагилСити.ру 07:59
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Кино
Вышел трейлер нового фильма с Нагиевым «Девушки бывают разные»
Оказывается, они всего за одну ночь успели разгневать местного мафиози, которого сыграл Дмитрий Нагиев.
Телепрограмма 05:57
Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Наука
Фермерские поля от птиц защитит лазер
Система представляет собой установку с постоянно движущимися лучами лазера зеленого цвета.
TechFusion 09:07
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры.
REGNUM 00:44
Политика
Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»
Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
REGNUM 09:01
Кино
Химеш Патель снимется в новом фильме Кристофера Нолана
Химеш Патель, известный по роли в сериале «Материнство», сыграет одну из ролей в новом фильме Кристофера Нолана «Принцип».
Культуромания 08:42
Авто
В России показали VIP-вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.
Автоновости дня вчера в 05:50
Происшествия
Рабочие в люльке спасли семью из трех человек от пожара в Подмосковье
Народные новости 08:46