Общество
РБКСредние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
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с чего всё началось
Учебники, форма, ремонт и не только Примерно у половины наших соотечественников от 18 лет и старше есть дети или внуки школьного возраста (47%), и большинству из них (75%) в последние пять лет приходилось совершать траты в связи с обучением детей или внуков в школе.ВЦИОМ04:00
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