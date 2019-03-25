Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанахРБК 17:00

Исследование проводилось в ноябре 2018 года в форме онлайн-опроса. В нем участвовали 1200 потребителей, которые регулярно тратят деньги на развлечения и едят вне дома. Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.

Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах

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