Общество

Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанахРБК 17:00

Исследование проводилось в ноябре 2018 года в форме онлайн-опроса. В нем участвовали 1200 потребителей, которые регулярно тратят деньги на развлечения и едят вне дома. Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.
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Россияне радикально изменили подход к еде

Deita.ru21:13

Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах

РБК17:00

Россияне тратят на еду с доставкой больше денег, чем в ресторанах

Инфо2419:58
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Румыния решила перенести посольство в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
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Экс-владельцы «36,6» сделали ставку на дорогие аптеки

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Sunday Times: ИГ спланировала новые теракты в Европе

Террористы "Исламского государства" (ИГ) заранее запланировали теракты на территории Европы на случай потери контроля в Сирии.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Якутии возбуждено уголовное дело по продаже незаконного кислорода

Возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам, содержащим признаки преступления по статье «незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере».
Обновлено в 20:42
Общество

«Роскосмос» утвердил положение о новом наборе в отряд космонавтов

Обновлено в 20:08
Экономика

Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк

Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Обновлено в 20:18
Авто

Нужно ли устанавливать дополнительную сетку в радиаторную решётку?

Доделываем за дизайнерами Большие ячейки в радиаторной решётке, может, и смотрятся красиво, но вот практической пользы в них нет.
Обновлено в 15:27
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье

Обновлено в 21:16
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Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

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Обновлено 22 марта в 17:14
Экономика

Банки проверят балансы

Названа стоимость подключения к базе ФНС На прошлой неделе на общественное обсуждение был выложен проект постановления правительства РФ, которым утверждаются тарифы на получение информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).
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Обновлено в 20:15
Культура

Обнажившийся в Третьяковке мужчина надеется на взаимодействие с музеем

Обновлено в 20:59
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Поклонская: точка невозврата в статусе Донбасса пройдена

Обновлено в 04:07
Политика

Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что благодаря усилиям российских спецслужб в 2018 году было предотвращено 19 терактов.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие

В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии

Операция в Югославии В 1999 году силы НАТО вмешались в противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии и начали бомбардировки Союзной Республики Югославии в обход позиции Совета безопасности ООН.
Обновлено в 12:05
Политика

Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено в 18:05
Авто

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Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце

Ольга Бузова выкладывала фото и видео из Барселоны. Туда она отправилась чтобы отметить день рождения мамы.
Обновлено в 15:21
Политика

В S7 Space подтвердили планы отменить контракт по украинским ракетам

Первый запуск по «Морскому старту» запланирован на декабрь 2019 года, собеседник «РИА Новости» утверждал, что за ракеты украинскому предприятию уже выплатили около $30 млн, однако официально эта информация не была подтверждена.
Обновлено в 21:07
Политика

Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп прокомментировал выводы, сделанные генпрокурором США Уильямом Барром на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал дело о «российском вмешательстве».
Обновлено в 18:11
Происшествия

Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку

Обновлено в 12:31
Экономика

Удостоверения – многодетным семьям

Первые удостоверения многодетным семьям вручали вчера в администрации Новочебоксарска.
Обновлено в 07:18
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