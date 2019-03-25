Общество
Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанахРБК вчера в 17:00
Россияне в 2018 году стали чаще пользоваться сервисами доставки еды, зафиксировали аналитики глобальной компании-измерителя Nielsen в своем исследовании рынка еды вне дома (фактическое изменение частоты аналитики не приводят). Исследование проводилось в ноябре 2018 года в форме онлайн-опроса.
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с чего всё началось
Исследование проводилось в ноябре 2018 года в форме онлайн-опроса. В нем участвовали 1200 потребителей, которые регулярно тратят деньги на развлечения и едят вне дома. Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.РБКвчера в 17:00
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Россияне отказываются от походов в рестораны в пользу сервисов доставки
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