Общество

Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанахРБК вчера в 17:00

Исследование проводилось в ноябре 2018 года в форме онлайн-опроса. В нем участвовали 1200 потребителей, которые регулярно тратят деньги на развлечения и едят вне дома. Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.
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Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах

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Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах

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