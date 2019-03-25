Общество
Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанахРБК вчера в 17:00
Исследование проводилось в ноябре 2018 года в форме онлайн-опроса. В нем участвовали 1200 потребителей, которые регулярно тратят деньги на развлечения и едят вне дома. Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:38, Ашберн
Политика
Принц Чарльз с супругой прибыли на Кубу с историческим визитом
Обновлено вчера в 21:02
Спорт
Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 12:19
Спорт
Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году
Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Политика
Новый караван мигрантов направляется в сторону США
Новый караван мигрантов начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено вчера в 21:36
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В центральной части Израиля сработали сирены тревоги
В густонаселенной центральной части Израиля – населенных пунктах округа Шарон и регионального совета Эмек-Хефер, расположенных севернее Тель-Авива — утром 25 марта сработали сирены тревоги, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Мольде
Лайнер, на борту которого оставались 436 пассажиров и 458 членов экипажа, сопровождали один буксир и два судна.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией на выборах в 2016 году
Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
Взрыв произошел на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран на японском острове Окинава, сообщает NHK.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Наука
Медведи скорчили друг другу рожи
Обновлено 22 марта в 06:54
Общество
Дочь маршала Конева отказалась судиться с Comedy Woman
Обновлено вчера в 13:05
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
С начала 2019 года в России зафиксировано более 2000 лжеминирований
С начала 2019 года в России зафиксированы более 2 тыс. ложных сообщений о минировании различных объектов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:31
Общество
У полпреда Николая Цуканова умер старший сын
У полномочного представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе Николая Цуканова умер старший сын.
Обновлено в 00:16
Космос
В Млечном Пути нашли гигантскую космическую «пушку»
Обновлено в 00:25
Политика
Штаб Порошенко обвинил Тимошенко во лжи о расследовании в ЕС
Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко призвали извиниться за тиражирование ложных сведений об антикоррупционном расследовании против Порошенко.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
В Польше автомобиль влетел в группу пешеходов
В Польше автомобиль BMW влетел в группу пешеходов. Об этом 24 марта сообщило издание Wp.pl.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу
Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
СМИ рассказали о влиянии Boeing на власти и регулирующие органы США
Связи корпорации Boeing в Вашингтоне помогли компании получить широкие полномочия от конгресса США и администрации Белого дома в сфере авиации.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Более 360 беженцев покинули «Эр-Рукбан»
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что 23 марта из лагеря «Эр-Рукбан» на подконтрольную правительству Сирии территорию вышли более 360 беженцев.
Обновлено вчера в 19:12
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Ранее, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с группой российских военных на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия
В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта "Кислорода медицинского газообразного".
Обновлено в 00:14
Происшествия
«Зимняя вишня» набрала 800 томов
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
Ветеринары переходят на детское питание
Согласно проекту (документ опубликован на правовом портале ЕАЭС), на такие товары должны оформляться ветеринарные сертификаты, разрешения на ввоз, а производители обязаны включаться в реестр предприятий третьих стран.
Обновлено вчера в 17:52
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено вчера в 03:14