Энергетика
В России цены на бензин растут вторую неделю подрядГлобалМСК.ру вчера в 18:35
В России цены на бензин растут вторую неделю подряд после двух месяцев стабильности. Мониторинг рынка провели эксперты Росстата. Согласно предоставленным данным с 13 по 20 мая цены на ГСМ выросли на 0,1%, с 21 по 27 мая – на 0,2%. В денежном эквиваленте прирост составил 2 и 8 копеек соответственно.
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Цены на бензин в России растут вторую неделю подряд – несмотря на соглашение о заморозке
БИЗНЕС Onlineвчера в 10:24
В Волгограде подорожает бензин: поставщики не будут сдерживать цены на топливо
Волгоград News29 мая в 09:10
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:27, Ашберн
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