В России цены на бензин растут вторую неделю подрядГлобалМСК.ру вчера в 18:35

В России цены на бензин растут вторую неделю подряд после двух месяцев стабильности. Мониторинг рынка провели эксперты Росстата. Согласно предоставленным данным с 13 по 20 мая цены на ГСМ выросли на 0,1%, с 21 по 27 мая – на 0,2%. В денежном эквиваленте прирост составил 2 и 8 копеек соответственно.

В России цены на бензин растут вторую неделю подряд

Происшествия Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.

Авто Появились фотографии нового кроссовера Kia для России В России новинка появится в 2020 году .

Футбол Сын Юрия Семина возглавит эстонский клуб «Нарва Транс» Андрей Семин, сын главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, с 1 июня возглавит эстонский клуб "Нарва Транс".

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Общество В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.

Политика ВЦИОМ по просьбе Кремля объяснил падение рейтинга доверия Путину Федоров связал падение рейтинга доверия Путину с неверием россиян в то, что их жизнь станет лучше.

Происшествия В результате массового ДТП на Полевском тракте загорелся автомобиль 31 мая в утреннее время суток на 12-м км Полевского тракта произошло массовое ДТП, в результате которого загорелся автомобиль.

Технологии Intel хочет больше открытости: компания собирается вернуться к проведению IDF Компания Intel собирается возобновить проведение Intel Developer Forum (IDF) — серии тематических конференций для разработчиков, IT-специалистов и отраслевой прессы, на которой сотрудники компании делились актуальной информацией о передовых технологиях и разработках.

Происшествия «Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.

Хоккей «Торонто» может обменять Никиту Зайцева Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.

Политика Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17 Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».

Происшествия Шестилетний ребенок утонул в реке Луга в Ленобласти «Дети зашли в воду, где младшего ребенка понесло по течению реки, он не смог выбраться и утонул», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Политика Секретарь СНБО Украины: Зеленский с Россией пока не контактировал Взаимоотношений президента Украины Владимира Зеленского с Российской Федерацией пока нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк 30 мая на телеканале «1+1».

Общество Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.

Политика Арабские государства объединились против Ирана Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.

Происшествия В Шереметьево аварийно сел самолет А320 В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.

Общество Суд не разрешил выпустить косаток из «китовой тюрьмы» По словам адвоката зоозащитников Наталии Лисицыной, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух, но отказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.

Общество Роструд призвал сокращать рабочий день в жару В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.

Происшествия Жертвами взрыва в Кабуле стали 4 человека По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.

Гаджеты Слух: Samsung лишит Galaxy Note 10 аудиоразъема и кнопок Новый флагманский смартфон Samsung — Galaxy Note 10, выход которого ожидается в конце лета или начале осени — будет радикально отличаться от своих предшественников, а также большинства конкурентов.

Общество «Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока» Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».