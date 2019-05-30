Энергетика
Цены на бензин в России выросли на 0,2%Метагазета вчера в 09:24
Средние потребительские цены на бензин в России за неделю (с 20 по 26 мая 2019 года) выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим показателем. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата. В среднем цена на бензин увеличилась на 8 копеек.
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Цены на бензин в России растут вторую неделю подряд – несмотря на соглашение о заморозке
БИЗНЕС Onlineвчера в 10:24
В Волгограде подорожает бензин: поставщики не будут сдерживать цены на топливо
Волгоград News29 мая в 09:10
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