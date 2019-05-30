Энергетика

Цены на бензин в России выросли на 0,2%Метагазета вчера в 09:24

Средние потребительские цены на бензин в России за неделю (с 20 по 26 мая 2019 года) выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим показателем. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата. В среднем цена на бензин увеличилась на 8 копеек.
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Цены на бензин подготовились к рывку

Русская Планета29 мая в 06:42

Средние цены на бензин в России с 20 по 26 мая выросли на 0,2%

ТАССвчера в 09:11

Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд

Интерфаксвчера в 09:03

Водители негодуют, бензин снова подорожал в 26 регионах России

SevastopolMedia.ru29 мая в 11:10

Цены на бензин в России растут вторую неделю подряд – несмотря на соглашение о заморозке

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:24

Бензин подорожал в 26 регионах России, и это только начало

АвтоВзгляд29 мая в 06:16

В Волгограде подорожает бензин: поставщики не будут сдерживать цены на топливо

Волгоград News29 мая в 09:10
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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» АО «Кемсоцинбанк».
Обновлено вчера в 21:59
Авто

Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом

Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено 29 мая в 00:53
Армия и оружие

Пентагон: через С-400 в Турции Россия получит секретные данные об F-35

Обновлено вчера в 15:44
Шоу-бизнес

Бузова вернет куртку за 300 тысяч рублей пожаловавшемуся на нее бренду

Звезда выразила готовность вернуть куртку за 300 тысяч рублей и кроссовки за 60 тысяч рублей, а деньги потратить на благое дело.
Обновлено в 00:55
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» на старте финальной серии НБА

«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финальной серии плей-офф НБА.
Обновлено в 00:27
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Здоровье

Минздрав поддержал запрет кальянов в ресторанах и кафе

Минздрав поддерживает запрет кальянов в местах общественного питания, так как их курение наносит существенный вред здоровью работников и посетителей заведений.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пьяные аварии

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за смертельные аварии, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 08:37
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов

Обновлено в 00:55
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье

Конгресс по заболеваниям органов головы и шеи начнется в Москве в четверг

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского в четверг откроется VII международный междисциплинарный конгресс по заболеваниям органов головы и шеи, говорится в сообщении пресс-службы МО МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.
Обновлено 29 мая в 19:00
Здоровье

Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости

Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 02:38
Армия и оружие

Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ

На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено вчера в 10:26
Общество

Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка

В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Обновлено вчера в 22:24
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Секретарь СНБО Украины: Зеленский с Россией пока не контактировал

Взаимоотношений президента Украины Владимира Зеленского с Российской Федерацией пока нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк 30 мая на телеканале «1+1».
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

В Красноярском крае загорелся двухквартирный жилой дом

Двухквартирный жилой дом горит в селе Тарутино Красноярского края, есть угроза перехода огня на другие дома, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Обновлено в 00:53
Музыка

Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет

Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено вчера в 16:54
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Экономика

«Газпром» готовит новую дивидендную политику

До конца года «Газпром» разработает новую дивидендную политику, следует из сообщения госкомпании.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол

Федор Чалов: «С Сан-Марино и Кипром хочется показать очень качественный футбол и как можно больше забить»

Форвард московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды на отборочном этапе Евро-2020.
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие

Летчик-испытатель доложил о преимуществах Су-57

В ближайшее время должен быть заключен контракт на поставку 76 единиц Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о новом истребителе Су-57, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

В Кремле объяснили бедность в России

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
Политика

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
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