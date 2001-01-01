Финансы

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,47 рубляБанки.ру 04:35

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Курс доллара вырос на 29 копеек

News.ru04:46

Доллар подорожал на 24 копейки

Финмаркет04:45

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,47 рубля

Банки.ру04:35

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 65,4703 Р/$1 (65,2287 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One04:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:31
Армия и оружие

Названо место размещения первых систем С-350 «Витязь»

Обновлено вчера в 20:11
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые предусматривают запрет на ввоз для личного потребления животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани

Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского «заступника фашистов»

Фашистов украинский политолог призвал считать «альтернативой».
Обновлено в 12:06
Авто

Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки

Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 10:53
Общество

Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который возглавлял регион более 20 лет до весны прошлого года, дал интервью накануне своего 70-летнего юбилея и рассказал о своей жизни после ухода с поста главы Кузбасса.
Обновлено в 14:14
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Обновлено в 08:41
Авто

Авторынок России показал падение в апреле

В апреле 2019 года в России было продано 148 296 легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 2,7%.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В самолет Меркель врезался автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Происшествия

СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани

Обновлено в 09:39
Финансы

Выручка «Роснефти» в I квартале выросла на 20%

Выручка нефтяной компании «Роснефть» в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросла на 20,6% в рублевом выражении и превысила 2 трлн рублей.
Обновлено в 12:14
Футбол

Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футбола

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
Обновлено в 14:27
Путешествия

Власти Нидерландов решили прекратить продвижение туризма в стране

Власти Нидерландов объявили о планах прекратить продвижение туризма и сосредоточиться на распределении турпотоков из-за чрезмерного наплыва путешественников.
Обновлено в 11:36
Кино

Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй

В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.
Обновлено в 10:34
Культура

Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым

Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес

51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике

Обновлено в 07:10
Происшествия

В Чечне задержали девять предполагаемых боевиков

"По предварительной информации, незаконное вооруженное формирование было создано уроженцем Чечни, 1998 года рождения, в городе Грозный в конце зимы 2019 года, в состав группы помимо организатора вошли восемь человек",- сказал собеседник агентства.
Обновлено в 13:16
Политика

Савченко вручила спикеру Рады Парубию наручники

Обновлено в 13:14
Происшествия

В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч

В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Обновлено в 06:04
Энергетика

«Роснефть» предоставит информацию о последствиях инцидента с «Дружбой»

"Роснефть" планирует в ближайшие недели предоставить информацию о последствиях для компании, вызванных инцидентом с загрязненной нефтью.
Обновлено в 11:06
Политика

Могерини предостерегла Помпео от военной эскалации в ситуации с Ираном

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник посетил Брюссель с незапланированным визитом.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Задержан житель Петербурга, который вытолкнул из окна свою девушку

Установлено, что 11 мая около восьми часов вечера в ходе ссоры, произошедшей после совместного распития спиртных напитков, мужчину столкнул вниз сидевшую на подоконнике четвёртого этажа женщину.
Обновлено в 05:11
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное