Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 03:24
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Обновлено в 00:36
Политика
Роухани заявил, что война с Ираном стала бы «матерью всех войн»
Война с Ираном была бы «матерью всех войн», заявил иранский президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством Министерства иностранных дел страны.
Обновлено в 03:14
Гаджеты
Google планирует производить устройства из переработанного мусора
Компания Google намерена включить переработанные материалы в некоторые группы потребительских товаров.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Фанаты же отмечают, что певица не стала облачаться в более теплые костюмы и продолжила выступать в одежде, являющейся неотъемлемой составляющей образа Дженнифер Лопес.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Здоровье
Причины ранней смертности мужчин в России озвучили в Госдуме
В Госдуме рассказали о причинах, которые приводят к сокращению продолжительности жизни мужской части населения в нашей стране.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол
Черчесов: Чалов не играет в сборной, потому есть Дзюба
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным нападающим сборной России, поскольку есть Артём Дзюба.
Обновлено в 02:48
Здоровье
Минздрав назвал регионы с минимальным количеством онкологов
Как регионы и Минздрав пытаются компенсировать нехватку специалистов РБК направил запросы в девять регионов с минимальным количеством онкологов с просьбой прокомментировать ситуацию с врачами-онкологами.
Обновлено в 02:00
Общество
Госдума: 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Олег Шеин считает, что востребованным останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, или те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний - образование или медицина например.
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
Обновлено в 03:12
Транспорт
«Ласточки» свяжут Екатеринбург и Серов
В настоящее время пригородные поезда "Ласточка" в Свердловской области на постоянной основе курсируют между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, Кушвой, Каменском-Уральским, Кузино, Шалей и Талицей.
Обновлено в 03:08
Финансы
ЦБ оценил свои потери от санации банков
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
Недвижимость
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.
Обновлено вчера в 07:04
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено вчера в 21:16
Кино
Энди Серкис поставит продолжение «Венома»
Обновлено в 02:40
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:04
Кино
Видео реакции бульдога-кинокритика на фильм «Оно-2» стало хитом в Сети
В Сети набирает популярность видео реакции бульдога-кинокритика на трейлер фильма «Оно-2».
Обновлено вчера в 07:13
Экономика
Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке
В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
«Рубин» намерен арендовать у «Спартака» Мельгарехо
Казанский "Рубин" в текущее трансферное окно собирается арендовать полузащитника московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо до конца текущего сезона.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Экс-глава аэропорта «Якутск» получил девять лет колонии из-за взяток
Якутский городской суд приговорил бывшего гендиректора аэропорта "Якутск" Николая Местникова к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей по делу о взяточничестве и получении коммерческого подкупа, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Обновлено в 02:31
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 10:50
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено вчера в 16:25
Финансы
Минфин США официально признал Китай валютным манипулятором
Американский лидер обещал, что после прихода к власти он назовет Китай "валютным манипулятором", что приведет к принятию различных контрмер.5 августа в своем Twitter Трамп прямо обвинил КНР в валютных манипуляциях и призвал минфин обратить на это внимание.
Обновлено в 00:17