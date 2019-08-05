Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 03:24

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru03:28

Евро и доллар теряют позиции на открытии торгов Мосбиржи

Экономика сегодня03:15

Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,29 рубля

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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:24

Курс евро подскочил выше 73 рублей

Московский Комсомолецвчера в 15:46

Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня

Российская газетавчера в 13:51
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Происшествия

Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка

Обновлено в 00:36
Политика

Роухани заявил, что война с Ираном стала бы «матерью всех войн»

Война с Ираном была бы «матерью всех войн», заявил иранский президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством Министерства иностранных дел страны.
Обновлено в 03:14
Гаджеты

Google планирует производить устройства из переработанного мусора

Компания Google намерена включить переработанные материалы в некоторые группы потребительских товаров.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Фанаты же отмечают, что певица не стала облачаться в более теплые костюмы и продолжила выступать в одежде, являющейся неотъемлемой составляющей образа Дженнифер Лопес.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия

Последствия взрыва на складе боеприпасов показали на видео

Обновлено в 02:58
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек

По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика

Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций

В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии

МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Здоровье

Причины ранней смертности мужчин в России озвучили в Госдуме

В Госдуме рассказали о причинах, которые приводят к сокращению продолжительности жизни мужской части населения в нашей стране.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол

Черчесов: Чалов не играет в сборной, потому есть Дзюба

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным нападающим сборной России, поскольку есть Артём Дзюба.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Запущенный с Байконура спутник Минобороны выведен на орбиту

Обновлено в 03:24
Здоровье

Минздрав назвал регионы с минимальным количеством онкологов

Как регионы и Минздрав пытаются компенсировать нехватку специалистов РБК направил запросы в девять регионов с минимальным количеством онкологов с просьбой прокомментировать ситуацию с врачами-онкологами.
Обновлено в 02:00
Общество

Госдума: 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Олег Шеин считает, что востребованным останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, или те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний - образование или медицина например.
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
Обновлено в 03:12
Транспорт

«Ласточки» свяжут Екатеринбург и Серов

В настоящее время пригородные поезда "Ласточка" в Свердловской области на постоянной основе курсируют между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, Кушвой, Каменском-Уральским, Кузино, Шалей и Талицей.
Обновлено в 03:08
Финансы

ЦБ оценил свои потери от санации банков

Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
Недвижимость

Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.
Обновлено вчера в 07:04
Технологии

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено вчера в 21:16
Кино

Энди Серкис поставит продолжение «Венома»

Обновлено в 02:40
Экономика

Названы самые популярные сладости у россиян

В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети

Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:04
Кино

Видео реакции бульдога-кинокритика на фильм «Оно-2» стало хитом в Сети

В Сети набирает популярность видео реакции бульдога-кинокритика на трейлер фильма «Оно-2».
Обновлено вчера в 07:13
Экономика

Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке

В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол

«Рубин» намерен арендовать у «Спартака» Мельгарехо

Казанский "Рубин" в текущее трансферное окно собирается арендовать полузащитника московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо до конца текущего сезона.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Экс-глава аэропорта «Якутск» получил девять лет колонии из-за взяток

Якутский городской суд приговорил бывшего гендиректора аэропорта "Якутск" Николая Местникова к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей по делу о взяточничестве и получении коммерческого подкупа, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Обновлено в 02:31
Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Обновлено вчера в 10:50
Политика

В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина

Обновлено в 02:35
Экономика

Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено вчера в 16:25
Финансы

Минфин США официально признал Китай валютным манипулятором

Американский лидер обещал, что после прихода к власти он назовет Китай "валютным манипулятором", что приведет к принятию различных контрмер.5 августа в своем Twitter Трамп прямо обвинил КНР в валютных манипуляциях и призвал минфин обратить на это внимание.
Обновлено в 00:17
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