Финансы

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,34 рубляБанки.ру 04:36

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Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,34 рубля

Банки.ру04:36

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 64,3352 Р/$1 (64,3187 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One04:34

Средний курс доллара США со сроком расчетов «сегодня» по итогам торгов составил 64,254 руб

Финмаркет10:46
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