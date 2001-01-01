Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,34 рубляБанки.ру 04:36

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,34 рубля

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Политика В Кремле прокомментировали планы Зеленского пообщаться с Путиным Что касается конфликта в Донбассе, то, по словам Пескова, о нем с Зеленским должен говорить не Путин, а жители Донбасса, так как «они непосредственные собеседники» Киева.

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