Финансы

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,34 рубляБанки.ру 04:36

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Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,34 рубля

Банки.ру04:36

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 64,3352 Р/$1 (64,3187 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One04:34

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 11:30 мск 18 июня составил 64,3352 руб

Финмаркет04:45
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Названы самые дорогие землевладения в России

Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
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Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке

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Обновлено в 04:41
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На Марсе засняли недавно образовавшийся кратер

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Обновлено в 04:52
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Объявлены цены на обновленный Subaru Outback для России

Дилеры Subaru в России начали прием заказов на обновленный внедорожный универсал Subaru Outback 2019.
Обновлено в 06:00
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В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
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Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Транспорт

Почти 40 поездов «Москва» выйдут на линии метро до конца года

Власти столицы планируют запустить 39 дополнительных поездов "Москва" на линии метрополитена до конца 2019 года.
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"Ночью президент Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса", - говорится в сообщении администрации в Twitter.
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Обновлено в 06:10
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В Россию едет семиместный Mitsubishi Outlander

Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, как и планировалось, приедет в Россию в третьем квартале 2019 года.
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Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Обновлено в 07:21
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«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
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Пока Ирина Шейк в Италии: Брэдли Купер провел День отца с дочкой

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Происшествия

Число жертв землетрясения в Китае выросло до 12

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Экономика

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Обновлено в 05:17
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Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донбассом.
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Facebook решил назвать свою криптовалюту Libra

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Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
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Происшествия

Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде

Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
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Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа

В базе китайского сертификационного органа появились фотографии «Каптюра» второго поколения.
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