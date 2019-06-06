Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,34 рубляБанки.ру 04:36
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 08:56
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Шойгу предложил воевать по-новому
Обновлено в 06:29
Интернет
Facebook хочет запустить свою криптовалюту
Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).
Обновлено в 07:42
Происшествия
Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово
Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 12:53
Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Общество
Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку
Сотрудники хлебокомбината в подмосковном Сергиевом Посаде прекратили голодовку, которую объявили из-за невыплаты зарплаты, заявил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Сергей Крыжевский.
Обновлено в 11:30
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Стрельба произошла на параде в Торонто
Парад, посвящённый победе команды Raptors, собрал в столице Канады около двух миллионов человек.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Российский рис начал заканчиваться
«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
Обновлено в 12:38
Наука
Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России
НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
Обновлено в 03:27
Энергетика
Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку
Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Футбол
Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини
Во Франции по подозрению в коррупции арестовали бывшего президента Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает 18 июня Mediapart.
Обновлено в 04:37
Экономика
ЕС выделил Украине €29,5 млн на налоговые и таможенные реформы
Европейский союз выделил Украине €29,5 млн на проведение налоговых и таможенных реформ.
Обновлено в 13:08
Общество
Старейшая жительница Европы умерла в Италии
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Политика
Нетаньяху назвал будущую встречу России, США и Израиля исторической
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что планируемая в Иерусалиме встреча секретарей советов безопасности России, США и Израиля имеет "историческое" значение и важна для стабильности Ближнего Востока.
Обновлено в 11:31
Спорт
Московский чиновник уволился после провального турнира по киберфутболу
В Федерации киберфутбола России подсчитали, что всероссийский турнир по этой дисциплине можно было организовать за миллион рублей, максимум - за 4-5 миллионов, - сообщает sports.ru.
Обновлено в 13:28
Теннис
Шарапова выиграла первый матч после возвращения на корт
Российская теннисистка Мария Шарапова победила спортсменку из Словакии Викторию Кужмову в матче первого круга турнира на испанской Мальорке.
Обновлено в 12:16
Футбол
Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»
Обновлено в 11:12
Гаджеты
Xiaomi представила свои телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России
Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
Турция впервые показала свой истребитель пятого поколения
Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter – X) впервые представлен публике на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже.
Обновлено вчера в 10:14
ЖКХ
Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт
Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32